Tennis, ranking Atp: la classifica ufficiale. Alcaraz torna numero 1

La convincente vittoria dello spagnolo agli US Open permette ad Alcaraz di superare Jannik Sinner e di raggiungere la posizione da numero 1 al mondo nel ranking Atp, due anni dopo l'ultima volta. Ecco la classifica aggiornata dopo l'ultimo Slam della stagione e cosa potrà accadere da qui a fine anno
Con la vittoria di Carlos Alcaraz agli Us Open termina dopo 65 settimane il dominio di Jannik Sinner nella classifica del tennis mondiale. Dopo la finale di New York dove lo spagnolo ha sconfitto il tennista altoatesino, infatti, il ranking ufficializzato dalla Atp vede lo stesso iberico di nuovo numero 1, con l'azzurro, che era diventato leader il 10 giugno 2024, alle sue spalle. Da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, solamente tre giocatori sono rimasti numero 1 più a lungo dopo essere arrivati per la prima volta in cima alla classifica. Si tratta di Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160) e Lleyton Hewitt (75). L'Italia dopo l'ultimo slam di stagione vanta comunque quattro atleti in top 30, grazie all'ascesa alla posizione numero 30 di Luciano Darderi, vincitore del Challenger di Genova. E considerando anche Lorenzo Musetti che guadagna una posizione ed è nono, oltre a Flavio Cobolli 25esimo. Tra l'altro, al momento sarebbero quattro gli italiani alle Nitto ATP Finals di Torino: Jannik Sinner, già qualificato, Musetti, ottavo nella Race di singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sesti nella Race di doppio.
Il ritorno di Alcaraz
Alcaraz, dunque, torna in vetta per la prima volta dal 10 settembre 2023 con 11.540 punti, seguito da Sinner a 10.780 e da Alexander Zverev che chiude il podio a quota 5.930. Lo spagnolo, che ha conquistato il suo sesto slam, è stato finora numero uno al mondo per 37 settimane, divise in quattro diversi periodi.
La TOP 5 da lunedì 8 settembre
- Carlos Alcaraz (Spa) 11.540 pt
- Jannik Sinner (Ita) 10.780 pt
- Alexander Zverev (Ger) 5.930 pt
- Novak Djokovic (Srb) 4.830 pt
- Taylor Fritz (Stati Uniti) 4.675 pt
Cosa può succedere da qui a fine anno
Sinner da qui fino a fine stagione scarterà 2.830 punti, mentre Alcaraz 1.000 . Jannik dovrà quindi cercare di limitare i danni, in quanto dovrà difendere il titolo vinto al Masters 1000 di Shanghai e le Atp Finals. Un'occasione che l'azzurro avrà per cercare di avvicinarsi ad Alcaraz sarà all'Atp 500 di Pechino, in cui lo spagnolo scarterà 500 punti, mentre Sinner 350.
Alcaraz, i punti da difendere
- ATP 500 Pechino: 500 pt
- Masters 1000 Shanghai: 200 punti
- Masters 1000 Bercy: 100 punti
- Finali ATP: 200 punti
Sinner, i punti da difendere
- ATP 500 Pechino: 330 pt
- Masters 1000 Shanghai: 1000 punti
- Finali ATP: 1500 punti
Come funziona il sistema dei punti da "scartare"
Ranking ATP tiene in considerazione i risultati ottenuti dai tennisti nelle ultime 52 settimane in 19 tornei (più le Atp Finals): i 4 Slam, gli 8 Masters 1000 obbligatori ei migliori risultati ottenuti in altri 7 tornei tra il Masters di Monte-Carlo, gli Atp 500, la United Cup, gli Atp 250, i tornei Challenger e ITF.
I punti conquistati in un torneo sono validi per un anno, poi vengono "scartati" all'inizio della successiva edizione per poi sommare quelli nuovi.
