Tennis, ranking Atp: la classifica ufficiale. Alcaraz torna numero 1

La convincente vittoria dello spagnolo agli US Open permette ad Alcaraz di superare Jannik Sinner e di raggiungere la posizione da numero 1 al mondo nel ranking Atp, due anni dopo l'ultima volta. Ecco la classifica aggiornata dopo l'ultimo Slam della stagione e cosa potrà accadere da qui a fine anno

Con la vittoria di Carlos Alcaraz agli Us Open termina dopo 65 settimane il dominio di Jannik Sinner nella classifica del tennis mondiale. Dopo la finale di New York dove lo spagnolo ha sconfitto il tennista altoatesino, infatti, il ranking ufficializzato dalla Atp vede lo stesso iberico di nuovo numero 1, con l'azzurro, che era diventato leader il 10 giugno 2024, alle sue spalle. Da quando è stato introdotto il ranking computerizzato, solamente tre giocatori sono rimasti numero 1 più a lungo dopo essere arrivati per la prima volta in cima alla classifica. Si tratta di Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160) e Lleyton Hewitt (75). L'Italia dopo l'ultimo slam di stagione vanta comunque quattro atleti in top 30, grazie all'ascesa alla posizione numero 30 di Luciano Darderi, vincitore del Challenger di Genova. E considerando anche Lorenzo Musetti che guadagna una posizione ed è nono, oltre a Flavio Cobolli 25esimo. Tra l'altro, al momento sarebbero quattro gli italiani alle Nitto ATP Finals di Torino: Jannik Sinner, già qualificato, Musetti, ottavo nella Race di singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sesti nella Race di doppio.

Il ritorno di Alcaraz

Alcaraz, dunque, torna in vetta per la prima volta dal 10 settembre 2023 con 11.540 punti, seguito da Sinner a 10.780 e da Alexander Zverev che chiude il podio a quota 5.930. Lo spagnolo, che ha conquistato il suo sesto slam, è stato finora numero uno al mondo per 37 settimane, divise in quattro diversi periodi.