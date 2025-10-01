Atp Pechino, Sinner in campo contro Tien per la finale del torneo

La vittoria con Alex De Minaur

Ieri Sinner in semifinale ha perso un set contro Alex De Minaur ma non si è fatto sfuggire la 41esima vittoria stagionale che lo ha qualificato per la terza volta di fila alla finale di Pechino. L'azzurro n.2 al mondo ha avuto qualche problema fisico - che lo ha portato ad allungare il match con l'australiano, conclusosi 6-3, 4-6, 6-2 - ma ha garantito di stare bene, spiegando di aver superato dei problemi intestinali accusati negli ultimi due giorni. Sinner ha impiegato due ore e 20 minuti per imporsi su De Minaur, battuto per l'undicesima volta in altrettanti confronti, trovando nel servizio l'arma vincente per superare i momenti di difficoltà. Quella di oggi è la sua 30esima finale in carriera, avendone vinte finora 20. Quest'anno ha portato a casa due titoli su sei finali, conquistando l'Australian Open e il primo storico successo di un italiano a Wimbledon.

L’avversario di Sinner

A contendere il titolo a Sinner c’è Learner Tien, statunitense n.52 Atp che nell'altra semifinale ha approfittato del ritiro di Daniil Medvedev, in campo con una gamba immobile causa crampi nel terzo set. Il russo è arrivato a un passo dal successo, ma quando era avanti 7-5, 5-3 è stato colpito da crampi, prima al braccio sinistro e poi alla gamba destra, che lo hanno di fatto immobilizzato e costretto al ritiro sul punteggio di 5-7, 7-5, 4-0. Un bel regalo per Tien, che già nei quarti era stato avvantaggiato dal ritiro di Lorenzo Musetti per il ritorno di un problema alla gamba.