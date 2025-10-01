Atp Pechino, Sinner in campo contro Tien per la finale del torneo. Jannik vince primo setSport
Dopo aver battuto Alex De Minaur, il numero 2 al mondo sta disputando l’ultimo atto del China Open. Affronta per il titolo l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking). Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Jannik Sinner è in campo per la finale del torneo Atp 500 di Pechino, il China Open (LA CRONACA DELLA PARTITA SU SKY SPORT). Affronta per il titolo Learner Tien, statunitense n.52 del mondo. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
La vittoria con Alex De Minaur
Ieri Sinner in semifinale ha perso un set contro Alex De Minaur ma non si è fatto sfuggire la 41esima vittoria stagionale che lo ha qualificato per la terza volta di fila alla finale di Pechino. L'azzurro n.2 al mondo ha avuto qualche problema fisico - che lo ha portato ad allungare il match con l'australiano, conclusosi 6-3, 4-6, 6-2 - ma ha garantito di stare bene, spiegando di aver superato dei problemi intestinali accusati negli ultimi due giorni. Sinner ha impiegato due ore e 20 minuti per imporsi su De Minaur, battuto per l'undicesima volta in altrettanti confronti, trovando nel servizio l'arma vincente per superare i momenti di difficoltà. Quella di oggi è la sua 30esima finale in carriera, avendone vinte finora 20. Quest'anno ha portato a casa due titoli su sei finali, conquistando l'Australian Open e il primo storico successo di un italiano a Wimbledon.
L’avversario di Sinner
A contendere il titolo a Sinner c’è Learner Tien, statunitense n.52 Atp che nell'altra semifinale ha approfittato del ritiro di Daniil Medvedev, in campo con una gamba immobile causa crampi nel terzo set. Il russo è arrivato a un passo dal successo, ma quando era avanti 7-5, 5-3 è stato colpito da crampi, prima al braccio sinistro e poi alla gamba destra, che lo hanno di fatto immobilizzato e costretto al ritiro sul punteggio di 5-7, 7-5, 4-0. Un bel regalo per Tien, che già nei quarti era stato avvantaggiato dal ritiro di Lorenzo Musetti per il ritorno di un problema alla gamba.
Vedi anche
Atp Pechino, Sinner batte De Minaur e vola in finale
La vittoria di Alcaraz a Tokyo
Nel mentre Carlos Alcaraz si è preso l'Atp 500 di Tokyo battendo il n.4 al mondo, Taylor Fritz. Poco dopo il trionfo, lo spagnolo ha però annunciato il ritiro dal Master 1000 di Shanghai, al via oggi, per "problemi fisici”. Alcaraz ha portato a casa l'ottavo titolo del 2025, il 24esimo in carriera per lui. Ha vinto in poco più di un'ora e mezza contro Fritz con un doppio 6-4. Ma neanche tre ore dopo aver alzato il trofeo, il n.1 al mondo si è fatto vivo su Instagram: “Sono molto deluso di annunciare che non potrò giocare a Shanghai a causa di problemi fisici. Col mio team abbiamo valutato che la cosa migliore per me è fermarsi e riposare”. Lo spagnolo dovrebbe tornare in campo al Six Kings Slam di Riad, il ricchissimo torneo-esibizione a inviti che si terrà dal 15 al 18 ottobre e al quale parteciperà anche Sinner.
Vedi anche
Nuovo look per Alcaraz dopo la vittoria degli US Open
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa