Atp Pechino, Sinner-De Minaur: 1-1. Sarà decisivo il terzo set. LIVE

Jannik Sinner sfida nell'Atp di Pechino l'australiano Alex De Minaur e cerca la terza finale consecutiva al China Open. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (IL RACCONTO LIVE DEL MATCH). Il primo set è andato all'azzurro (con il punteggio di 6-3) in 40 minuti di gioco, mentre il secondo se lo è aggiudicato l'australiano (6-4)
La cronaca della partita
Nel primo set è bastato un break a Sinner per far cedere l'avversario 6-3 in appena 40 minuti di gioco. A disposizione dell'australiano due palle break che però non ha saputo sfruttare.
A caccia della finale e della rincorsa ad Alcaraz
Sinner a Pechino ha vinto l'Atp 500 contro Medvedev nel 2023, mentre è stato sconfitto da Alcaraz lo scorso anno. E proprio lo spagnolo è nel mirino di Sinner, per provare a strappargli, rosicchiando punti torneo dopo torneo, la posizione di n.1 del tennis mondiale, ottenuta dopo la vittoria agli Us Open. Per l'azzurro aggiudicarsi il trofeo a Pechino potrebbe essere l'inizio ufficiale dell'inseguimento ad Alcaraz.
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa