Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Pechino, Sinner-De Minaur: 1-1. Sarà decisivo il terzo set. LIVE

Sport
©Ansa

L'azzurro cerca la terza finale consecutiva al China Open. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L'altoatesino ha vinto il primo parziale (6-3 in 40 minuti di gioco), ma l'australiano si è imposto nel secondo (6-4)

ascolta articolo

Jannik Sinner sfida nell'Atp di Pechino l'australiano Alex De Minaur e cerca la terza finale consecutiva al China Open. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (IL RACCONTO LIVE DEL MATCH). Il primo set è andato all'azzurro (con il punteggio di 6-3) in 40 minuti di gioco, mentre il secondo se lo è aggiudicato l'australiano (6-4) 

La cronaca della partita

Nel primo set è bastato un break a Sinner per far cedere l'avversario 6-3 in appena 40 minuti di gioco. A disposizione dell'australiano due palle break che però non ha saputo sfruttare.

A caccia della finale e della rincorsa ad Alcaraz

Sinner a Pechino ha vinto l'Atp 500 contro Medvedev nel 2023, mentre è stato  sconfitto da Alcaraz lo scorso anno. E proprio lo spagnolo è nel mirino di Sinner, per provare a strappargli, rosicchiando punti torneo dopo torneo, la posizione di n.1 del tennis mondiale, ottenuta dopo la vittoria agli Us Open. Per l'azzurro aggiudicarsi il trofeo a Pechino potrebbe essere l'inizio ufficiale dell'inseguimento ad Alcaraz.

Approfondimento

Tennis, ranking Atp: la classifica ufficiale. Alcaraz torna numero 1
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/46
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Atp Pechino, Sinner-De Minaur: Jannik vince il primo set. LIVE

Sport

L'azzurro cerca la terza finale consecutiva al China Open. Il match è in diretta su Sky...

Serie A, Parma batte Torino 2-1. Genoa-Lazio finisce 0-3. HIGHLIGHTS

Sport

La 5^ giornata di campionato è terminata oggi con altri due match. Al Tardini doppietta di...

Serie A

Atp Pechino, Sinner batte Marozsan in 2 set e conquista la semifinale

Sport

L’azzurro numero 2 del mondo ha sconfitto ai quarti l’ungherese numero 57 del ranking in 1 ora e...

Italy's Jannik Sinner celebrates victory against Hungary's Fabian Marozsan during their men's singles quarter-final match at the China Open tennis tournament in Beijing on September 29, 2025. (Photo by WANG Zhao / AFP) (Photo by WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

È morto Roscoe, il cane di Hamilton. Il dolore del pilota sui social

Sport

"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho...

Serie A, Milan batte Napoli 2-1. Vince Roma, pari Fiorentina e Bologna

Sport

La 5^ giornata di campionato terminerà domani con altri due incontri: alle 18.30 si sfideranno...

Ac Milan's Alexis Saelemaekers (R) scores against Napoli s goalkeeper Alex Meret goal of 1 to 0 during the Italian serie A soccer match between Milan and Napoli at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 28 September 2025. ANSA / MATTEO BAZZI

Sport: I più letti