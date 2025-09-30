Atp Pechino, Sinner-De Minaur: 1-1. Sarà decisivo il terzo set. LIVE

L'azzurro cerca la terza finale consecutiva al China Open. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L'altoatesino ha vinto il primo parziale (6-3 in 40 minuti di gioco), ma l'australiano si è imposto nel secondo (6-4)

Jannik Sinner sfida nell'Atp di Pechino l'australiano Alex De Minaur e cerca la terza finale consecutiva al China Open. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (IL RACCONTO LIVE DEL MATCH). Il primo set è andato all'azzurro (con il punteggio di 6-3) in 40 minuti di gioco, mentre il secondo se lo è aggiudicato l'australiano (6-4)