Nuovo look per Alcaraz dopo la vittoria degli US Open

Prima della finale degli Us Open lo spagnolo aveva detto riguardo al nuovo look con il cranio rasato: "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete". Lo aveva promesso e lo ha fatto davvero...
Carlos Alcaraz sfoggia un nuovo look platino dopo la vittoria degli US Open 2025 contro Sinner che l'ha riportato in testa alla classifica mondiale. In occasione della competizione il tennista spagnolo, si era presentato a New York con la testa rasata a zero, un taglio realizzato proprio da suo fratello. Prima della finale, poi, aveva detto: "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete". Lo aveva promesso e lo ha fatto davvero.
La foto sui social
Una foto pubblicata da Alcaraz lo mostra con la (ex) chioma avvolta da carta argentata. Per vedere il risultato finale però, bisogna spostarsi sul profilo Instagram del suo amico e parrucchiere Victor, dove il tennista numero uno al mondo sfoggia un taglio platinato e aereodinamico.
Approfondimento
©Ansa
Il talento di Murcia è nato il 5 maggio 2003. Con un’ascesa fulminea si è già imposto come uno dei giocatori più forti del circuito. Nel 2022 si è aggiudicato il suo primo Slam vincendo lo Us Open ed è diventato il più giovane tennista nella storia a raggiungere il numero 1 della classifica ATP. Nel 2023 ha trionfato sull’erba londinese