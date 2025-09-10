Nuovo look per Alcaraz dopo la vittoria degli US Open

Esplora tutte le offerte Sky
Carlos Alcaraz, il nuovo look platino dopo la vittoria degli US Open

 Prima della finale degli Us Open lo spagnolo aveva detto riguardo al nuovo look con il cranio rasato: "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete". Lo aveva promesso e lo ha fatto davvero...

Carlos Alcaraz sfoggia un nuovo look platino dopo la vittoria degli US Open 2025 contro Sinner che l'ha riportato in testa alla classifica mondiale. In occasione della competizione il tennista spagnolo, si era presentato a New York con la testa rasata a zero, un taglio realizzato proprio da suo fratello. Prima della finale, poi, aveva detto: "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete". Lo aveva promesso e lo ha fatto davvero.

La foto sui social

Una foto pubblicata da Alcaraz lo mostra con la (ex) chioma avvolta da carta argentata. Per vedere il risultato finale però, bisogna spostarsi sul profilo Instagram del suo amico e parrucchiere Victor, dove il tennista numero uno al mondo sfoggia un taglio platinato e aereodinamico.

