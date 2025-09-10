Nuovo look per Alcaraz dopo la vittoria degli US Open

Prima della finale degli Us Open lo spagnolo aveva detto riguardo al nuovo look con il cranio rasato: "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete". Lo aveva promesso e lo ha fatto davvero...

Carlos Alcaraz sfoggia un nuovo look platino dopo la vittoria degli US Open 2025 contro Sinner che l'ha riportato in testa alla classifica mondiale. In occasione della competizione il tennista spagnolo, si era presentato a New York con la testa rasata a zero, un taglio realizzato proprio da suo fratello. Prima della finale, poi, aveva detto: "Se vinco il torneo? Farò ancora meglio, vedrete". Lo aveva promesso e lo ha fatto davvero.