Six King Slam 2025, alle 20 esordio di Sinner contro Tsitsipas

Six King Slam 2025, stasera l'esordio di Sinner contro il greco Tsitsipas

Sport

La sfida inizierà non prima delle ore 20. Il vincitore affronterà in semifinale Novak Djokovic. Nell'altro quarto di finale sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz. Il campione italiano: "Mi sento bene mentalmente e fisicamente"

Jannik Sinner è pronto all'esordio del Six Kings Slam. La prima sfida del torneo-esibizione di Riad è in programma stasera non prima delle 20 contro il greco Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Nell'altro quarto di finale, alle 18.30, si affronteranno lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz. Sabato, dalle 18.30 ora italiana, le finali: prima quella per il terzo posto, poi la sfida per il titolo.

Sinner: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente"

"Sì sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno", ha detto il campione italiano. Parlando dei giorni post Shanghai, torneo in cui è stato costretto al ritiro per crampi nel corso del suo match di secondo turno contro Tallon Griekspoor, Sinner ha poi aggiunto: "Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino, e speriamo di finire per bene l'anno. Contro Tsitsipas sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce". Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set da Tsitsipas.

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

