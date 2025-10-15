Six King Slam 2025, alle 20 esordio di Sinner contro Tsitsipas

Sinner: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente"

"Sì sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno", ha detto il campione italiano. Parlando dei giorni post Shanghai, torneo in cui è stato costretto al ritiro per crampi nel corso del suo match di secondo turno contro Tallon Griekspoor, Sinner ha poi aggiunto: "Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino, e speriamo di finire per bene l'anno. Contro Tsitsipas sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce". Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set da Tsitsipas.