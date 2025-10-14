Matteo Berrettini, la foto con la nuova fidanzata Vanessa Bellini

Esplora tutte le offerte Sky
Matteo Berrettini, la foto con la nuova fidanzata ed ex ballerina di Amici Vanessa Bellini

Sport
Instagram Vanessa Bellini

Il tennista romano e l'ex ballerina di Amici hanno annunciato la loro relazione postando una loro foto sui social. L'immagine, che mostra la coppia spontenea in ascensore, appare in un carosello pubblicato da Bellini in occasione del suo 22° compleanno

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono ufficialmente una coppia. Il tennista romano e l'ex ballerina di Amici hanno annunciato la loro relazione postando una loro foto sui social. L'immagine, che mostra la coppia spontenea in ascensore, appare in un carosello pubblicato da Bellini in occasione del suo 22° compleanno. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”, ha scritto la ballerina.

La nuova coppia Berrettini e Bellini

L'immagine del tennista e della ballerina però non sarebbe la prima foto insieme sui social. Qualche settimana fa, Bellini aveva pubblicato un photodump nel quale di intravedeva Berrettini di spalle, su una spiaggia al tramonto. “Si sono conosciuti a Torino, al concerto di Marracash", ha rivelato la sorella della ballerina, Jessica Bellini, citata dalla Gazzetta dello Sport. “È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l'una per l'altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito", ha confidato.

©Ansa

Sport

Tennis, chi sono i 7 italiani più pagati nel 2023. La classifica

Secondo il Prize Money Ranking, con 8,3 milioni di dollari il ventiduenne altoatesino si piazza al quarto posto a livello mondiale per i guadagni ottenuti dalla partecipazione a vari tornei sportivi della stagione. Restano esclusi i compensi tramite gli sponsor

