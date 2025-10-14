Matteo Berrettini, la foto con la nuova fidanzata Vanessa Bellini

Matteo Berrettini, la foto con la nuova fidanzata ed ex ballerina di Amici Vanessa BelliniSport
Il tennista romano e l'ex ballerina di Amici hanno annunciato la loro relazione postando una loro foto sui social. L'immagine, che mostra la coppia spontenea in ascensore, appare in un carosello pubblicato da Bellini in occasione del suo 22° compleanno
Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono ufficialmente una coppia. Il tennista romano e l'ex ballerina di Amici hanno annunciato la loro relazione postando una loro foto sui social. L'immagine, che mostra la coppia spontenea in ascensore, appare in un carosello pubblicato da Bellini in occasione del suo 22° compleanno. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”, ha scritto la ballerina.
La nuova coppia Berrettini e Bellini
L'immagine del tennista e della ballerina però non sarebbe la prima foto insieme sui social. Qualche settimana fa, Bellini aveva pubblicato un photodump nel quale di intravedeva Berrettini di spalle, su una spiaggia al tramonto. “Si sono conosciuti a Torino, al concerto di Marracash", ha rivelato la sorella della ballerina, Jessica Bellini, citata dalla Gazzetta dello Sport. “È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l'una per l'altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito", ha confidato.
©Ansa
