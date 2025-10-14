Matteo Berrettini, la foto con la nuova fidanzata Vanessa Bellini

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono ufficialmente una coppia. Il tennista romano e l'ex ballerina di Amici hanno annunciato la loro relazione postando una loro foto sui social. L'immagine, che mostra la coppia spontenea in ascensore, appare in un carosello pubblicato da Bellini in occasione del suo 22° compleanno. “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”, ha scritto la ballerina.