Will Smith presenta il nuovo singolo You Can Make It

Will Smith è tornato alla musica. Eccezion fatta per Light ‘Em Up con Sean Paul per il recente film Bad Boys: Ride or Die, la star statunitense ha lanciato il primo singolo dopo quasi vent’anni dall’ultimo progetto discografico. Domenica 30 giugno l’artista ha presentato la canzone You Can Make It sul palco dei BET Awards.

will smith, è uscita la nuova canzone You can make it A cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del decennio successivo Will Smith è stato tra i protagonisti della scena rap e urban. L'attore e cantante ha deciso di riprendere il microfono in mano pubblicando You Can Make It in collaborazione con Fridayy e il gruppo gospel Sunday Service Choir. Will Smith ha scritto su Instagram: “Durante alcuni dei miei momenti più bui, la musica è sempre stata lì per me, per sollevarmi e per aiutarmi a crescere". Domenica 30 giugno Will Smith è stato tra gli ospiti della 24esima edizione dei BET Awards esibendosi sul palco del Peacock Theater di Los Angeles con il nuovo brano. Il cantante ha condiviso un video delle prove sul suo profilo Instagram che conta più di sessantanove milioni di follower. approfondimento Will Smith sarà il protagonista del thriller fantascientifico Resistor

Tutto tace sulla natura del progetto discografico di Will Smith. Infatti, il cantante (FOTO) non ha spiegato se il singolo sarà incluso in un album, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. approfondimento Bad Boys: Ride or Die con Will Smith e Martin Lawrence al cinema

Tra le canzoni più famose di Will Smith troviamo Miami, Switch, Party Starter e Wild Wild West con i Dru Hill e Kool Moe Dee per la pellicola omonima uscita nel 1999. Ricordiamo anche il suo album di debutto Big Willie Style, certificato con ben nove dischi di platino negli Stati Uniti d’America.