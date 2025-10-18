Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Six Kings Slam, Sinner batte Alcaraz in finale e trionfa a Riyadh

Sport
©Getty

Il numero 2 del mondo ha sconfitto lo spagnolo in due set col punteggio di 6-2, 6-4: l’altoatesino si aggiudica il torneo (per la seconda volta) e l’assegno da 6 milioni di dollari. Fritz chiude al 3° posto: Djokovic perde il 1° set e si ritira

ascolta articolo

Jannik Sinner vince per la seconda volta il Six Kings Slam a Riyadh, in Arabia Saudita, confermando il titolo ottenuto lo scorso anno (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT). L’altoatesino ha battuto Carlos Alcaraz in due set col punteggio di 6-2, 6-4 aggiudicandosi il torneo e l’assegno da 6 milioni di dollari. Nel pomeriggio Taylor Fritz ha conquistato il 3° posto dopo il ritiro di Novak Djokovic al termine di un primo set durato un’ora e un quarto.

La cronaca del match

Subito un break per Sinner nel primo game, con Alcaraz che sotto 15-40 commette doppio fallo. Su ritmi elevati si prosegue con i due tennisti che mantengono il servizio fino al 5° game, quando arriva un nuovo break dell’altoatesino. Jannik poi chiude il primo set vincendo 6-2 in 27 minuti. Partenza equilibrata nel secondo set nei primi quattro game, il quinto è una lotta lunghissima sul 40-40 che finisce con Alcaraz che annulla cinque palle break nonostante alcuni errori. Sinner trova il break nel 7° game e conquista il 4-3, poi tiene la battuta e sale a 5-3. Nel nono game lo spagnolo tiene il servizio ma non basta, Jannik poi la chiude sul 6-4.

Vedi anche

Sinner all'Atp Vienna 2025: il tabellone e gli avversari

Sinner: "Carlos amico, ma voglio ancora migliorare"

"Vorrei giocare sempre come faccio qui. C'è bisogno di Carlos e altri giocatori per continuare a migliorare, soprattutto lui. Questa stagione ho perso con lui; è un piacere giocarci ma voglio sempre migliorare. È bello avere una rivalità ma ancora più importante l'amicizia che c'è tra di noi. Non ho i giochi di prestigio che ha Carlos, devo impararli", ha Sinner dopo il match. "Comunque - scherza Sinner - Non lo raggiungerò sui campi di golf". "E io non scierò con lui", gli fa eco Alcaraz. "Quando Jannik gioca così è davvero incredibile. È difficile da affrontare. Quando serve così e risponde come fa lui, è difficile restare calmo. A volte sembra che stia giocando a ping-pong e non è divertente stare dall'altro lato della rete. Mi dà motivazione per tornare ad allenarmi ed essere migliore di lui - prosegue lo spagnolo - Qualche volta gli ho scritto per sapere come andava o per complimentarci. Non c'è soltanto la rivalità. Si può essere amici anche fuori dal campo. Noi l'abbiamo fatto vedere. Parliamo tanto".

Vedi anche

Will Smith risponde a Sinner: "Un film su di te? Ci sto!"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/47
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Six Kings Slam, Sinner batte Alcaraz in finale e trionfa a Riyadh

Sport

Il numero 2 del mondo ha sconfitto lo spagnolo in due set col punteggio di 6-2, 6-4:...

Serie A, Napoli perde a Torino 1-0. Roma-Inter finisce 0-1. HIGHLIGHTS

Sport

Alle ore 15 si sono giocate Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, entrambe terminate 0-0. Gli uomini di...

Serie A

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

47 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Formula 1, Gp Austin: Verstappen vince la gara Sprint. HIGHLIGHTS

Sport

Sainz conquista il terzo posto, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Subito fuori per un...

Atp di Vienna, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Sport

Saranno cinque gli italiani al via, a partire da Jannik Sinner, numero uno del...

Sport: I più letti