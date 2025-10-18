Esplora tutte le offerte Sky
Sinner all'Atp Vienna 2025: il tabellone e gli avversari

Sport
©Ansa

Jannik Sinner, testa di serie all’Atp 500 di Vienna, debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier. Ecco il possibile percorso dell’altoatesino verso la finale, con avversari di alto livello come Bublik, De Minaur, Medvedev e Zverev

È stato sorteggiato il tabellone dell’Atp 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre e trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Jannik Sinner, testa di serie del torneo, inizierà il suo cammino contro il tedesco Daniel Altmaier, già battuto due volte su tre nei precedenti. Ecco il suo potenziale cammino fino alla finale.

Il possibile cammino di Sinner a Vienna 

 

In caso di vittoria all’esordio, l’altoatesino potrebbe affrontare al secondo turno Flavio Cobolli, mai incontrato finora, oppure Tomas Machac (precedenti 2-0 per Jannik). Ai quarti di finale si profilerebbe un possibile confronto con Alexander Bublik, superato cinque volte su sette, o con Francisco Cerundolo, battuto in tre dei cinque precedenti. In semifinale, le ipotesi portano ad Alex De Minaur, contro cui Sinner vanta un netto 11-0, Andrey Rublev (7-3 nei precedenti) o Matteo Berrettini (2-0 per Jannik). In un’eventuale finale, il numero uno d’Italia potrebbe incrociare Alexander Zverev, avanti 4-3 nei testa a testa, Daniil Medvedev (8-7 per Sinner), Karen Khachanov (4-1) o Lorenzo Musetti, battuto tre volte su tre.

