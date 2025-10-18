Sinner all'Atp Vienna 2025: il tabellone e gli avversari

Jannik Sinner, testa di serie all’Atp 500 di Vienna, debutterà contro il tedesco Daniel Altmaier. Ecco il possibile percorso dell’altoatesino verso la finale, con avversari di alto livello come Bublik, De Minaur, Medvedev e Zverev
È stato sorteggiato il tabellone dell’Atp 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre e trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Jannik Sinner, testa di serie del torneo, inizierà il suo cammino contro il tedesco Daniel Altmaier, già battuto due volte su tre nei precedenti. Ecco il suo potenziale cammino fino alla finale.
Il possibile cammino di Sinner a Vienna
In caso di vittoria all’esordio, l’altoatesino potrebbe affrontare al secondo turno Flavio Cobolli, mai incontrato finora, oppure Tomas Machac (precedenti 2-0 per Jannik). Ai quarti di finale si profilerebbe un possibile confronto con Alexander Bublik, superato cinque volte su sette, o con Francisco Cerundolo, battuto in tre dei cinque precedenti. In semifinale, le ipotesi portano ad Alex De Minaur, contro cui Sinner vanta un netto 11-0, Andrey Rublev (7-3 nei precedenti) o Matteo Berrettini (2-0 per Jannik). In un’eventuale finale, il numero uno d’Italia potrebbe incrociare Alexander Zverev, avanti 4-3 nei testa a testa, Daniil Medvedev (8-7 per Sinner), Karen Khachanov (4-1) o Lorenzo Musetti, battuto tre volte su tre.
Leggi anche
Atp di Vienna, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa