Atp di Vienna, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare in programma

Sport
©Getty

Saranno cinque gli italiani al via, a partire da Jannik Sinner, numero uno del tabellone. Altri azzurri presenti nel tabellone principale saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, quest'ultimo nella griglia sfruttando una wild card. Il tennista altoatesino farà il suo debutto contro il tedesco Altmaier

ascolta articolo

In attesa che oggi e domani si completi il quadro delle qualificazioni, sono arrivate le prime indicazioni che riguardano gli accoppiamenti del main draw all'Atp 500 di Vienna, in calendario dal 20 al 26 ottobre. Saranno cinque gli italiani al via, a partire da Jannik Sinner, numero uno del tabellone. Altri italiani presenti nel tabellone principale saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, quest'ultimo nella griglia sfruttando una wild card.

Gli incontri degli italiani al primo turno

Entrando nel dettaglio delle varie sfida, con focus sui tennisti azzurri, ecoc che Jannik Sinner debutterà contro il tedesco Altmaier. Sullo stesso lato del tabellone, con possibilità dunque di derby azzurro al secondo turno, c'è Flavio Cobolli che parte subito contro il ceco Machac. Lorenzo Musetti farà il suo esordio contro Tsitsipas, mentre gli altri due italiani sono stati inseriti nel lato opposto del tabellone. Infatti, Matteo Berrettini sfiderà l'australiano Popyrin, mentre Luciano Darderi se la vedrà con lo statunitense Nakashima.

Gli match

Tra gli altri match già stabiliti dal sorteggio ci sono Cerundolo-Michelsen e Bublik-Tabilo dalla parte di Sinner. Medved sfida Borges al primo turno mentre De Minaur se la vedrà con Rodionov. Rublev attende all'esordio Norrie e Khachanov sfida Griekspoor. In attesa del suo primo avversario, in arrivo dalle qualificazioni, è Zverev, numero due del tabellone dell'Atp di Vienna. 

