Atp di Vienna, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

In attesa che oggi e domani si completi il quadro delle qualificazioni, sono arrivate le prime indicazioni che riguardano gli accoppiamenti del main draw all'Atp 500 di Vienna, in calendario dal 20 al 26 ottobre. Saranno cinque gli italiani al via, a partire da Jannik Sinner, numero uno del tabellone. Altri italiani presenti nel tabellone principale saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, quest'ultimo nella griglia sfruttando una wild card.