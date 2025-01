Australian Open 2025, ora la finale Sinner-Zverev. LIVE

La storia si ripete. Un anno dopo, Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Australian Open. Il campione azzurro, che lo scorso anno aveva conquistato il suo primo Slam a Melbourne segnando un traguardo storico per l'Italia, è in campo contro il tedesco Alexander Zverev, alla prima finale in carriera a Melbourne Park. Una finale nella quale si sfidano da un lato, il numero uno al mondo e, dall'altro, il numero due al mondo (non accadeva dalla finale di Wimbledon 2023 tra Djokovic e Alcaraz). Il match è iniziato alle 9.30 sulla Rod Laver Arena.

La finale Sinner-Zverev a Melbourne

In Australia, Sinner non è solo il campione in carica, ma ha appena completato 20 vittorie consecutive nel circuito Atp, la più lunga serie della sua carriera e che non si vedeva da due anni, ottenuta all'epoca da Novak Djokovic. L'italiano arriva in finale a Melbourne dopo aver battuto ai quarti l'australiano Alex de Minaur e in semifinale lo statunitense Ben Shelton. L'avversario tedesco invece è pronto a conquistare il suo primo Grande Slam, dopo una semifinale di appena un'ora e 21 minuti contro Djokovic. Contro Zverev, "è difficile dire chi sia il favorito", ha ammesso Sinner. "Tutto può succedere".