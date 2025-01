Australian Open, da Meloni a Salvini la politica applaude Sinner

Sport

Altoatesino, un passato da sciatore. Nel 2020 vince il suo primo titolo ATP, a Sofia. Nel 2023, la vittoria del primo Masters 1000 a Toronto. A novembre trascina l'Italia alla conquista della Coppa Davis. Nel 2024 diventa il primo italiano a vincere l'Australian Open. Qualche mese dopo, a giugno, approda in vetta al ranking. A settembre si aggiudica lo Us Open, a novembre le Atp Finals di Torino e poco dopo conquista la seconda insalatiera consecutiva. Nel 2025 si riconferma a Melbourne A cura di Federica Villa

Jannik Sinner è il talento del tennis italiano che sta facendo sognare l'Italia. Dal 2020, dopo la vittoria del suo primo torneo Atp (ai Sofia Open), un crescendo. A inizio 2024 fa la storia: vince gli Australian Open . Dopo poche settimane vince anche il Masters 1000 di Miami. Da inizio giugno 2024 è n°1 del ranking mondiale. A settembre vince lo Us Open (primo italiano a riuscirci nel singolare maschile), a novembre le Atp Finals di Torino, poco dopo la seconda Coppa Davis consecutiva . A gennaio 2025 si riconferma re di Melbourne

Sinner è nato il 16 agosto del 2001 a San Candido, in Alto Adige. Il primo sport che ha praticato non è stato il tennis, ma lo sci, all’età di 4 anni. Nel 2008, è stato anche campione italiano Junior in slalom gigante. Poi, però, ha scelto di diventare un tennista