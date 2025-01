Australian Open, Sinner: "Grazie al team, proverò a convincere Cahill"

Jannik Sinner ha vinto l'Open d'Australia, primo slam 2025, confermando il titolo conquistato un anno fa. In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Per Sinner, vincitore anche dell'Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera. "Prima di tutto complimenti a Zverev che ha un team stupendo e tutti noi sappiamo quanto è forte e potrà sollevare un trofeo così molto presto - ha detto Sinner - . Parlando del mio team abbiamo lavorato tantissimo ed è bellissimo arrivare a questi risultati, ma è ancora più bello condividerlo con loro e la mia famiglia. Probabilmente è l'ultimo Australian Open per Darren Cahill e sono molto felice di condividere questo successo con lui, ma proverò a convincerlo a continuare. Sono molto felice di essere qui, ho apprezzato il lavoro di tutta l'organizzazione. Ho sentito il tifo e l'amore per me fin dalle fasi di preparazione".

Zeverev a Sinner: "Sei troppo forte"

"Fa schifo stare qui e non poter toccare il trofeo.... oggi speravo di essere più competitivo e di avere una possibilità ma sei il numero uno al mondo e di molto, sei troppo forte". Così Alexander Zverev si è invece rivolto a Jannik Sinner che lo ha battuto nella finale dell'Open d'Australia. "Non so se riuscirò mai a vincere questo trofeo ma sono deciso a tornare e a riprovarci", ha aggiunto, visibilmente deluso, dopo aver fatto i complimenti al rivale e al suo staff e aver ringraziato il suo e tutto il pubblico.