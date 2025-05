Giro d’Italia, oggi la 18^ tappa Morbegno-Cesano Maderno: il percorso

L'edizione numero 108 prosegue con una frazione collinare lunga 144 km e con un dislivello di 1.800 metri. Si resta in Lombardia, con tre Gran Premi della Montagna e a seguire circa 60 km di percorso pianeggiante fino al traguardo. Ieri la diciassettesima tappa è stata vinta da Isaac Del Toro, che è anche in maglia rosa

L’edizione numero 108 del Giro d'Italia prosegue oggi con la diciottesima tappa, da Morbegno a Cesano Maderno. Si resta quindi in Lombardia, per una frazione collinare lunga 144 km e con un dislivello di 1.800 metri. Ieri a vincere la diciassettesima tappa è stato Isaac Del Toro, che è anche in maglia rosa.

Gli orari e i favoriti

La diciottesima frazione è in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza è fissata alle 13.50, l’arrivo è previsto intorno alle 17.30. Per quanto riguarda i favoriti di questa giornata, c’è da tenere presente che probabilmente ci sarà una volata finale, l’ultima prima di Roma, oppure una fuga a metà frazione.