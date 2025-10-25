Serie A: Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0. Ora Napoli-Inter 1-0. LIVE

Serie A: Udinese-Lecce finisce 3-2, Parma-Como 0-0. Ora c’è Napoli-Inter: 1-0. LIVESport
L’ottava giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Alle 15 si sono giocate Parma-Como e Udinese-Lecce: la prima è finita 0-0, la seconda 3-2. Alle 18 è iniziato il big match tra Napoli e Inter. Alle 20.45 chiude il sabato Cremonese-Atalanta. La giornata si è aperta venerdì con il pareggio 2-2 tra Milan e Pisa. Si prosegue domenica con Torino-Genoa alle 12.30, alle 15 ci sono Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma, alle 18 Fiorentina-Roma, alle 20.45 Lazio-Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Napoli-Inter 1-0 (live)
33' rigore De Bruyne
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte
INTER (3-5-2): Sommer.; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
La cronaca di Udinese-Lecce
Udinese-Lecce, match delle 15, finisce 3-2. I padroni di casa vanno in vantaggio al 16’: Atta serve Karlstrom, che infila la palla sotto le gambe di Falcone. Al 20’ Zaniolo calcia al volo e colpisce la traversa. Al 37’ il raddoppio dell’Udinese: ancora Atta mette la palla al centro dell’area, Davis di testa firma il 2-0. Nella ripresa il Lecce parte meglio e ha un buon ritmo. Al 59’ gli ospiti accorciano le distanze grazie al gol di Berisha su punizione, calciata a girare da 25 metri. La squadra di Di Francesco ci crede e si butta in avanti. Ma all’89’ l’Udinese chiude il match: Bayo, in contropiede, si invola e serve a Buksa l'assist del 3-1. C’è ancora tempo, al 96’, per il tiro a giro vincente di N'Dri. Finisce 3-2 per l’Udinese, che torna alla vittoria casalinga dopo quasi otto mesi.
Il tabellino di Udinese-Lecce 3-2 (GLI HIGHLIGHTS)
16' pt Karlstrom (U), 38' pt Davis (U), 14' st Berisha (L), 43' st Buksa (U), 50' st N'Dri (L)
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet (15' st Bertola); Zanoli (40' st Ehizibue), Ekkelenkamp (30' st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (14' st Bayo), Davis (1' st Buksa). All.: Runjaic
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Helgason (1' st N'Dri), Ramadani, Berisha (30' st Maleh); Pierotti (40' st Sala), Stulic (20' st Camarda), Morente (1' st Banda). All.: Di Francesco
Ammoniti: Gaspar, Davis, Stulic per gioco falloso, Buksa per comportamento non regolamentare.
La cronaca di Parma-Como
Finisce senza reti l’altra sfida delle 15 tra Parma e Como. Gli ospiti partono meglio, ma non riescono a concretizzare. La prima vera occasione è per il Parma, che al 13’ colpisce la traversa con Cutrone. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, i padroni di casa trovano la rete al 43’ con Ordonez ma il gol viene annullato per fuorigioco di Cutrone. Nella ripresa le due squadre faticano a trovare varchi e soluzioni offensive e nel finale affiora la stanchezza di una gara poco spettacolare ma molto fisica. La partita termina in parità, senza grosse emozioni.
Il tabellino di Parma-Como 0-0 (GLI HIGHLIGHTS)
PARMA (4-4-2): Suzuki, Delprato, Circati, Valenti, Britschgi, Bernabè (31' st Hernani), Keita, Estevez, Ordonez (27' st Sorensen), Cutrone (45' st Djuric), Pellegrino (31' st Benedycazk). All.: Cuesta
COMO (3-5-1-1): Butez, Smolcic, Kempf, Carlos, Vojvoda (1' st Diao), Da Cunha (26' st Baturina), Perrone, Caqueret (1' st Khun), Moreno, Paz, Morata (26' st Douvikas). All.: Fabregas
Ammoniti: Carlos per gioco falloso.
