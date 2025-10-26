F1, Gp Messico: Norris vince davanti a Leclerc e Verstappen

Sport

Figlio di Jos, ex pilota del circus, l'olandese della Red Bull ha conquistato il titolo iridato nel 2021, dopo un lungo duello con Hamilton. Poi è arrivato il bis nel 2022, seguito dagli altri due titoli del 2023 e del 2024. Nella sua carriera ha inanellato una serie di record di precocità. È stato il più giovane a debuttare, ad andare a punti e a vincere una gara del circus