F1, Gp Messico: Norris vince davanti a Leclerc e Verstappen

All’Autodromo Hermanos Rodriguez il pilota della McLaren diventa nuovo leader del Mondiale. Ritiro per Hulkenberg, Alonso e Lawson
Lando Norris ha vinto il GP del Messico di Formula 1 (IL RACCONTO DELLA GARA SU SKY SPORT). All’Autodromo Hermanos Rodriguez la McLaren del britannico ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Bearman sulla Haas, poi Piastri - che per un punto ha ceduto la leadership del mondiale a Norris - Antonelli, Russell e Hamilton, ottavo dopo aver scontato una penalità di 10''. Nono Ocon, decimo Bortoleto.
I tempi
- Norris L. 1:20.764
- Leclerc C. 1:21.588
- Verstappen M. 1:21.108
- Bearman O. 1:20.705
- Piastri O. 1:20.422
- Antonelli A. 1:20.826
- Russell G. 1:20.052
- Hamilton L. 1:20.601
- Ocon E. 1:21.869
- Bortoleto G. 1:21.121
