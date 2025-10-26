F1, Gp Messico: Norris vince davanti a Leclerc e Verstappen

Offerte Sky
Formula 1, Norris vince il Gp del Messico davanti a Leclerc e Verstappen

Sport
©Getty

All’Autodromo Hermanos Rodriguez il pilota della McLaren diventa nuovo leader del Mondiale. Ritiro per Hulkenberg, Alonso e Lawson

Lando Norris ha vinto il GP del Messico di Formula 1 (IL RACCONTO DELLA GARA SU SKY SPORT). All’Autodromo Hermanos Rodriguez la McLaren del britannico ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Bearman sulla Haas, poi Piastri - che per un punto ha ceduto la leadership del mondiale a Norris - Antonelli, Russell e Hamilton, ottavo dopo aver scontato una penalità di 10''. Nono Ocon, decimo Bortoleto.

I tempi

  1. Norris L.                       1:20.764
  2. Leclerc C.                     1:21.588
  3. Verstappen M.           1:21.108
  4. Bearman O.                 1:20.705
  5. Piastri O.                      1:20.422
  6. Antonelli A.                 1:20.826
  7. Russell G.                    1:20.052
  8. Hamilton L.                1:20.601
  9. Ocon E.                        1:21.869
  10. Bortoleto G.                1:21.121

Sport: I più letti