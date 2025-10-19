Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, Gp Austin: vince Verstappen. Video highlights della gara

Sport
©Ansa

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, 19/a gara del Mondiale di Formula 1. E' il terzo successo nelle ultime quattro gare per l'olandese della Red Bull, salito sul podio insieme con Lando Norris, con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari

ascolta articolo

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, 19/a gara del Mondiale di Formula 1. E' il terzo successo nelle ultime quattro gare per l'olandese della Red Bull, salito sul podio insieme con Lando Norris, con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari. Quarto l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, davanti al leader del mondiale, Oscar Piastri, quinto con la McLaren. 

Sport: Ultime notizie

Serie A, Juve ko. Pari Atalanta, vincono Bologna e Milan. VIDEO

Sport

PPrima sconfitta di stagione per la squadra di Tudor, che perde 2-0 a Como. Il Bologna vince 2-0...

Serie A

Formula 1, Gp Austin: vince Verstappen. Video highlights della gara

Sport

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, 19/a gara del Mondiale di Formula 1. E'...

MotoGP Australia, Raul Fernandez conquista sua prima vittoria

Sport

Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto...

Formula 1, Gp Austin: a Verstappen Sprint e pole. HIGHLIGHTS

Sport

Il pilota olandese domina il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 e si prende la prima...

Six Kings Slam, Sinner batte Alcaraz in finale e trionfa a Riyadh

Sport

Il numero 2 del mondo ha sconfitto lo spagnolo in due set col punteggio di 6-2, 6-4:...

Sport: I più letti