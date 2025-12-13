 Automotive, Ue verso rinvio stop motori termici nel 2035. Gli scenari | Sky TG24
"Per le nuove immatricolazioni del 2035 non sarà più obbligatoria una riduzione del 100% delle emissioni di CO2", ha dichiarato Manfred Weber, presidente del PPE. L'annuncio della Commissione Ue è atteso a breve. Ma cosa significherebbe questo dietrofront? Anche di questo tema si è occupata la puntata di "Numeri", di Sky TG24, andata in onda il 12 dicembre

