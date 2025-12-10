Automotive, entro il 16 dicembre in arrivo misure Ue. Ecco il piano

Non è un caso che a Bruxelles sia arrivata pochi giorni fa una lettera da parte di Giorgia Meloni e di altri cinque primi ministri europei (il polacco Donald Tusk, l'ungherese Viktor Orban, lo slovacco Robert Fico, il ceco Petr Fiala, il bulgaro Rossen Jeliazkov) nella quale si chiede un cambio di rotta definitivo sulla transizione, a cominciare dal settore automotive, per cui è necessario "rispettare pienamente il principio di neutralità tecnologica”. Le sei capitali insistono in particolare per confermare, anche dopo la tagliola del 2035, un ruolo per i "veicoli elettrici ibridi plug-in e della tecnologia delle celle a combustibile" e di riconoscere i "veicoli elettrici con range extender e il ruolo dei carburanti a zero, a basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti". Nella lettera, datata 4 dicembre, anche la richiesta a "classificare i biocarburanti" - cari all'Italia - "come 'carburanti a emissioni zero', e dunque a darne pieno riconoscimento nel percorso di transizione.

