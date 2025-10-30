Classe Euro, cos'è e come conoscere la classe ambientale del veicolo

Sentiamo spesso parlare del tema ambientale rispetto alle nostre auto e ai loro livelli di emissioni più o meno inquinanti. La classe Euro è un numero che ci dà informazioni proprio su questo. Vediamo come

Se vogliamo sapere quanto "inquinano" le nostre auto basta guardare il libretto di circolazione del nostro mezzo per trovare la cosiddetta classe Euro. La classe Euro indica il livello di emissioni inquinanti di un veicolo, basato su normative europee che si sono evolute nel tempo per ridurre l'impatto ambientale. Per conoscere la classe del proprio veicolo, è possibile consultare il libretto di circolazione, dove è indicata al punto V.9 (su documenti più recenti) o nel riquadro 2 (su quelli più vecchi), oppure utilizzare il Portale dell'Automobilista inserendo targa e tipo di veicolo.

Che cos'è

La Classe Euro è uno standard europeo che classifica i veicoli in base alle loro emissioni nocive, come particolato e ossidi di azoto. Ce ne sono 6 diverse (da Euro 0 a Euro 6) ognuna con sottocategorie. A partire dallo 0 ogni nuova classe impone limiti più stringenti sulle emissioni. In base alla normativa Euro un veicolo può o meno subire restrizioni alla circolazione, soprattutto nei centri urbani, oppure influire sul pagamento di imposte come il bollo.

Dove si trova

Possiamo trovare la Classe Euro del nostro veicolo sul libretto di circolazione, al punto V.9 sulla seconda pagina del documento o sui vecchi libretti sotto la dicitura "direttiva CEE" o "rispetta la direttiva..." nel riquadro 2 o in fondo al foglio. Diversamente basta digitare i dati della propria auto o moto sul Portale dell'Automobilista.