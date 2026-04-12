Atp Monte-Carlo, la finale Sinner-Alcaraz. In corso il primo set

L’azzurro e lo spagnolo si contendono il titolo del primo Masters 1000 stagionale sulla terra. Chi vince conquista anche la vetta del ranking mondiale: al momento il numero 1 è Alcaraz, ma in caso di sconfitta sarebbe scavalcato da Sinner. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno contendendo il titolo dell’Atp Monte-Carlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra (IL RACCONTO SU SKY SPORT). In palio non c’è solo la vittoria del torneo: chi vince conquista anche la vetta del ranking mondiale. Al momento il numero 1 è lo spagnolo, ma in caso di sconfitta sarebbe scavalcato dall’azzurro. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
La sfida tra Sinner e Alcaraz
Sinner e Alcaraz, protagonisti annunciati della stagione, sono arrivati in finale senza troppi patemi. In semifinale l’azzurro ha vinto in modo netto contro il tedesco Alexander Zverev: 6-1, 6-4 il punteggio, in poco più di un'ora e venti minuti di gioco. Lo spagnolo ha invece superato il padrone di casa Valentin Vacherot con un doppio 6-4, in una partita più equilibrata di quanto dica il punteggio.
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In palio il primo posto mondiale
Per Sinner è la terza finale consecutiva nei Masters 1000, dopo quelle vinte a Indian Wells e Miami: è un traguardo che mancava dal 2015, quando fu Novak Djokovic a riuscirci. Nel Principato l’altoatesino spera di centrare un successo che ancora manca nella sua bacheca. Ma in palio c’è anche la possibilità di tornare n.1 al mondo: con una vittoria, infatti, Sinner scavalcherebbe Alcaraz in testa al ranking mondiale. Lo spagnolo, campione in carica, vuole difendere i mille punti conquistati qui lo scorso anno, quando l’azzurro non ha partecipato. Con una vittoria, Sinner supererebbe Alcaraz di 110 punti e tornerebbe numero 1 della classifica mondiale; con una sconfitta, invece, lo spagnolo resterebbe numero uno con 590 punti di vantaggio sull'azzurro. È la nona finale tra i due, l'ottava consecutiva e la quarta su terra: il bilancio nelle finali è di cinque vittorie a tre per Alcaraz.
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Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa