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Atp Monte-Carlo, la finale Sinner-Alcaraz. In corso il primo set

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L’azzurro e lo spagnolo si contendono il titolo del primo Masters 1000 stagionale sulla terra. Chi vince conquista anche la vetta del ranking mondiale: al momento il numero 1 è Alcaraz, ma in caso di sconfitta sarebbe scavalcato da Sinner. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno contendendo il titolo dell’Atp Monte-Carlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra (IL RACCONTO SU SKY SPORT). In palio non c’è solo la vittoria del torneo: chi vince conquista anche la vetta del ranking mondiale. Al momento il numero 1 è lo spagnolo, ma in caso di sconfitta sarebbe scavalcato dall’azzurro. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La sfida tra Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz, protagonisti annunciati della stagione, sono arrivati in finale senza troppi patemi. In semifinale l’azzurro ha vinto in modo netto contro il tedesco Alexander Zverev: 6-1, 6-4 il punteggio, in poco più di un'ora e venti minuti di gioco. Lo spagnolo ha invece superato il padrone di casa Valentin Vacherot con un doppio 6-4, in una partita più equilibrata di quanto dica il punteggio.

Jannik Sinner (ITA) during his quarter final round match at the 2026 Rolex Monte-Carlo Masters in Monte-Carlo, MONACO, on April 10 th, 2026. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

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In palio il primo posto mondiale

Per Sinner è la terza finale consecutiva nei Masters 1000, dopo quelle vinte a Indian Wells e Miami: è un traguardo che mancava dal 2015, quando fu Novak Djokovic a riuscirci. Nel Principato l’altoatesino spera di centrare un successo che ancora manca nella sua bacheca. Ma in palio c’è anche la possibilità di tornare n.1 al mondo: con una vittoria, infatti, Sinner scavalcherebbe Alcaraz in testa al ranking mondiale. Lo spagnolo, campione in carica, vuole difendere i mille punti conquistati qui lo scorso anno, quando l’azzurro non ha partecipato. Con una vittoria, Sinner supererebbe Alcaraz di 110 punti e tornerebbe numero 1 della classifica mondiale; con una sconfitta, invece, lo spagnolo resterebbe numero uno con 590 punti di vantaggio sull'azzurro. È la nona finale tra i due, l'ottava consecutiva e la quarta su terra: il bilancio nelle finali è di cinque vittorie a tre per Alcaraz.

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

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