Atp Monte-Carlo, la finale Sinner-Alcaraz. In corso il primo set

L’azzurro e lo spagnolo si contendono il titolo del primo Masters 1000 stagionale sulla terra. Chi vince conquista anche la vetta del ranking mondiale: al momento il numero 1 è Alcaraz, ma in caso di sconfitta sarebbe scavalcato da Sinner. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ascolta articolo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno contendendo il titolo dell’Atp Monte-Carlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra (IL RACCONTO SU SKY SPORT). In palio non c’è solo la vittoria del torneo: chi vince conquista anche la vetta del ranking mondiale. Al momento il numero 1 è lo spagnolo, ma in caso di sconfitta sarebbe scavalcato dall’azzurro. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La sfida tra Sinner e Alcaraz Sinner e Alcaraz, protagonisti annunciati della stagione, sono arrivati in finale senza troppi patemi. In semifinale l’azzurro ha vinto in modo netto contro il tedesco Alexander Zverev: 6-1, 6-4 il punteggio, in poco più di un'ora e venti minuti di gioco. Lo spagnolo ha invece superato il padrone di casa Valentin Vacherot con un doppio 6-4, in una partita più equilibrata di quanto dica il punteggio. Vedi anche Atp Monte-Carlo, Sinner batte Zverev: in finale la sfida con Alcaraz