Atp Monte-Carlo, alle 13.30 Sinner affronta Zverev in semifinale

Sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo sfida il tedesco per un posto nell’ultimo atto del Masters 1000. L’altro match di giornata è fra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali all’Atp di Monte-Carlo. Sulla terra rossa del Court Rainier III, a partire dalle 13.30, Jannik Sinner affronta Alexander Zverev. A seguire, il match fra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner e Alcaraz: la corsa al numero 1 punto su punto

Ma il Masters 1000 di Monte-Carlo è anche un botta e risposta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una sfida a distanza che vale il primo titolo sulla terra del 2026 e la corsa al numero 1 del mondo. Ieri l’altoatesino ha battuto Felix Auger-Aliassime per 6-3 6-4 certificando una continuità impressionante: 20 vittorie consecutive nei Masters 1000, sedicesima semifinale in carriera a questo livello, quindicesimo successo negli ultimi sedici match contro top 10. Una vittoria che, per qualche ora, cambia anche gli equilibri virtuali del ranking: con questo successo, e in attesa del match serale, Sinner si è ritrovato numero 1 del mondo "live", alimentando ulteriormente una rivalità ormai centrale nel circuito. La risposta di Alcaraz, però, non si fa attendere. Lo spagnolo travolge Alexander Bublik con un netto 6-3 6-0 in poco più di un'ora, riprendendosi immediatamente la vetta.