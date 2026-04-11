Atp Monte-Carlo, alle 13.30 Sinner affronta Zverev in semifinale

Sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo sfida il tedesco per un posto nell’ultimo atto del Masters 1000. L’altro match di giornata è fra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
È il giorno delle semifinali all’Atp di Monte-Carlo. Sulla terra rossa del Court Rainier III, a partire dalle 13.30, Jannik Sinner affronta Alexander Zverev. A seguire, il match fra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner e Alcaraz: la corsa al numero 1 punto su punto
Ma il Masters 1000 di Monte-Carlo è anche un botta e risposta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una sfida a distanza che vale il primo titolo sulla terra del 2026 e la corsa al numero 1 del mondo. Ieri l’altoatesino ha battuto Felix Auger-Aliassime per 6-3 6-4 certificando una continuità impressionante: 20 vittorie consecutive nei Masters 1000, sedicesima semifinale in carriera a questo livello, quindicesimo successo negli ultimi sedici match contro top 10. Una vittoria che, per qualche ora, cambia anche gli equilibri virtuali del ranking: con questo successo, e in attesa del match serale, Sinner si è ritrovato numero 1 del mondo "live", alimentando ulteriormente una rivalità ormai centrale nel circuito. La risposta di Alcaraz, però, non si fa attendere. Lo spagnolo travolge Alexander Bublik con un netto 6-3 6-0 in poco più di un'ora, riprendendosi immediatamente la vetta.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa