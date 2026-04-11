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Atp Monte-Carlo, alle 13.30 Sinner affronta Zverev in semifinale

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Sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo sfida il tedesco per un posto nell’ultimo atto del Masters 1000. L’altro match di giornata è fra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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È il giorno delle semifinali all’Atp di Monte-Carlo. Sulla terra rossa del Court Rainier III, a partire dalle 13.30, Jannik Sinner affronta Alexander Zverev. A seguire, il match fra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sinner e Alcaraz: la corsa al numero 1 punto su punto

Ma il Masters 1000 di Monte-Carlo è anche un botta e risposta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una sfida a distanza che vale il primo titolo sulla terra del 2026 e la corsa al numero 1 del mondo. Ieri l’altoatesino ha battuto Felix Auger-Aliassime per 6-3 6-4 certificando una continuità impressionante: 20 vittorie consecutive nei Masters 1000, sedicesima semifinale in carriera a questo livello, quindicesimo successo negli ultimi sedici match contro top 10. Una vittoria che, per qualche ora, cambia anche gli equilibri virtuali del ranking: con questo successo, e in attesa del match serale, Sinner si è ritrovato numero 1 del mondo "live", alimentando ulteriormente una rivalità ormai centrale nel circuito. La risposta di Alcaraz, però, non si fa attendere. Lo spagnolo travolge Alexander Bublik con un netto 6-3 6-0 in poco più di un'ora, riprendendosi immediatamente la vetta.

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

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