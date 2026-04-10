Il numero 2 al mondo ieri ha superato con qualche sofferenza Tomas Machac negli ottavi del Masters 1000 sulla terra rossa monegasca. Oggi se la vedrà con il canadese per conquistare un posto in semifinale. Si è fermata la corsa di Matteo Berrettini, battuto nettamente da Joao Fonseca

Jannik Sinner torna in campo oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo per la sfida dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. L’azzurro, numero 2 del mondo, scenderà in campo nel secondo match sul campo Court Rainier III, non prima delle 12.10. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La vittoria su Machac

Ieri Sinner negli ottavi ha superato Tomas Machac con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3. Si tratta del quarto approdo ai quarti di finale nel Principato in cinque partecipazioni. Dopo aver dominato il primo set, l’altoatesino ha un calo fisico nel secondo e cede al tie-break, interrompendo anche la sua lunga striscia di set consecutivi, 37, vinti nei Masters 1000. Nel terzo set emerge tutta la forza di Sinner, che trova il break in avvio, lo difende con ordine e chiude 6-3 senza concedere più nulla.

Esce Berrettini

Si è invece fermata la corsa di Matteo Berrettini, battuto nettamente da Joao Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2. Negli altri incontri, Alexander Zverev supera Zizou Bergs in due set (6-2 7-5), confermando la sua solidità sulla terra battuta. Felix Auger-Aliassime approfitta invece del ritiro di Casper Ruud, avanti 7-5, 2-2 prima che il norvegese alzi bandiera bianca per un problema al polpaccio. Avanza anche Alexander Bublik, che supera Jiri Lehecka 6-2 7-5 senza concedere palle break e conferma il suo buon momento anche sulla terra battuta. Nei quarti sfiderà Alcaraz che ha battuto Tomas Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3.