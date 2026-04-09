Il tennista altoatesino, negli ottavi di finale, soffre per un problema fisico ma riesce a superare il ceco col punteggio 6-1, 6-7, 6-3. Venerdì, ai quarti, affronta il canadese Felix Auger-Aliassime. “Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere in qualche modo", ha detto Sinner dopo il match. Finisce agli ottavi il torneo di Matteo Berrettini, battuto dal brasiliano Joao Fonseca in 2 set (6-3, 6-2) ascolta articolo

Risultati diversi per i due azzurri in campo oggi negli ottavi di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo: Jannik Sinner batte Tomas Machac e accede ai quarti, Matteo Berrettini perde contro Joao Fonseca e saluta il torneo. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il match di Sinner Sinner parte forte e trova il break in avvio di match. Il primo set è di super dominio per l'italiano, che, in appena 25 minuti di gioco, lo chiude 6-1. Nel secondo set però Machac rientra in partita e riesce ad andare a segno con due break sull'altoatesino. Il n.2 al mondo, però, non demorde e uno dopo l'altro, li recupera tutti e due. Si va così al tie-break che viene vinto dal ceco che si impone per 7-3. Decisivo il terzo set.