Atp Monte-Carlo, Sinner batte Machac in tre set e va ai quarti. Berrettini outSport
Il tennista altoatesino, negli ottavi di finale, soffre per un problema fisico ma riesce a superare il ceco col punteggio 6-1, 6-7, 6-3. Venerdì, ai quarti, affronta il canadese Felix Auger-Aliassime. “Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere in qualche modo", ha detto Sinner dopo il match. Finisce agli ottavi il torneo di Matteo Berrettini, battuto dal brasiliano Joao Fonseca in 2 set (6-3, 6-2)
Risultati diversi per i due azzurri in campo oggi negli ottavi di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo: Jannik Sinner batte Tomas Machac e accede ai quarti, Matteo Berrettini perde contro Joao Fonseca e saluta il torneo. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il match di Sinner
Sinner parte forte e trova il break in avvio di match. Il primo set è di super dominio per l'italiano, che, in appena 25 minuti di gioco, lo chiude 6-1. Nel secondo set però Machac rientra in partita e riesce ad andare a segno con due break sull'altoatesino. Il n.2 al mondo, però, non demorde e uno dopo l'altro, li recupera tutti e due. Si va così al tie-break che viene vinto dal ceco che si impone per 7-3. Decisivo il terzo set.
La partita di Berrettini
Berrettini - reduce dal doppio 6-0 inflitto a Medvedev - agli ottavi è stato battuto in 2 set (6-3, 6-2) dal brasiliano Joao Fonseca in poco più di un’ora di gioco. Per l'azzurro quella di oggi è stata una partita in chiaroscuro e in cui ha faticato molto al servizio. Fonseca ha allungato sul finale del primo set, e poi è riuscito a trovare il vantaggio anche nel secondo, diventando così il primo brasiliano ai quarti in un Masters 1000 da Thomaz Bellucci a Madrid 2011.
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©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa