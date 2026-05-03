Inter campione d'Italia, cavalcata dei nerazzurri fino al 21° scudetto

Introduzione

L’Inter ha vinto il campionato di serie A 2025/2026. Si tratta del 21esimo scudetto per i nerazzurri, che staccano ulteriormente il Milan (19 titoli) in seconda posizione tra le squadre più vincenti in Italia (prima è la Juventus, a quota 36 scudetti). Nonostante il campionato fosse virtualmente chiuso ormai da settimane, sono stati diversi gli snodi cruciali della stagione degli uomini di Cristian Chivu: ecco quali sono stati i passi decisivi per la vittoria dell’Inter.