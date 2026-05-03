Inter campione d'Italia, cavalcata dei nerazzurri fino al 21° scudetto

L'Inter è campione d'Italia: la cavalcata dei nerazzurri fino al 21° scudetto. FOTOSport
Introduzione
L’Inter ha vinto il campionato di serie A 2025/2026. Si tratta del 21esimo scudetto per i nerazzurri, che staccano ulteriormente il Milan (19 titoli) in seconda posizione tra le squadre più vincenti in Italia (prima è la Juventus, a quota 36 scudetti). Nonostante il campionato fosse virtualmente chiuso ormai da settimane, sono stati diversi gli snodi cruciali della stagione degli uomini di Cristian Chivu: ecco quali sono stati i passi decisivi per la vittoria dell’Inter.
Quello che devi sapere
L’arrivo di Cristian Chivu
La stagione dell’Inter inizia con una novità in panchina: dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League, Simone Inzaghi lascia i nerazzurri che già al Mondiale per club negli Stati Uniti sono guidati da Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, che con la maglia dell’Inter ha giocato e vinto il Triplete nel 2010, inizia così la sua prima stagione completa in Serie A.
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La prima vittoria in Serie A
La prima partita della stagione è un successo: a fine agosto a San Siro l’Inter batte facilmente il Torino, superando i granata per 5 a 0. Oltre ai gol dei soliti Thuram (doppietta), Lautaro e Bastoni si affaccia nel tabellino una delle novità di quest’anno: Bonny, arrivato a Milano insieme a Pio Esposito per sostituire Arnautovic e Taremi.
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La doppia sconfitta
Dopo il sole dell’esordio, però, arrivano subito le nubi: alla seconda giornata l’Inter cade infatti in casa contro l’Udinese, che vince a San Siro per 2-1. E al terzo turno gli uomini di Chivu perdono ancora, questa volta a Torino nel derby d’Italia contro la Juventus: il risultato finale è 4-3 per la squadra in quel momento allenata da Tudor.
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Il primo filotto di vittorie
La squadra però non si disunisce, e mette insieme quattro vittorie nelle successive quattro partite di Serie A: l’Inter infatti batte il Sassuolo 2-1, il Cagliari 2-0, la Cremonese 4-1 e la Roma 1-0. Al secondo big match della stagione però i nerazzurri inciampano di nuovo: il Napoli infatti si impone il 25 ottobre per 3-1.
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La sconfitta nel derby
Dopo la sconfitta contro il Napoli, si intravede un trend che caratterizzerà tutta la stagione dell’Inter: percorso netto - o quasi - contro le squadre fuori dalla top 5 e grandi difficoltà contro le big del campionato. I nerazzurri infatti vincono contro la Fiorentina (3-0) e l’Hellas Verona (2-1), per poi perdere il derby contro il Milan (1-0) il 23 novembre.
Lo strappo scudetto
Dopo il terzo big match perso su tre, l’Inter cambia decisamente passo e inanella una serie di prestazioni che saranno poi decisive nella vittoria della campionato. I nerazzurri infatti ottengono sei vittorie consecutive contro Pisa (2-0), Como (4-0), Genoa (2-1), Atalanta (1-0), Bologna (3-1) e Parma (2-0). L’unico rallentamento arriva nel big match successivo, il ritorno contro il Napoli, che termina nel primo pareggio stagionale: l’11 gennaio a San Siro finisce 2-2.
La serie positiva
Il filotto di risultati utili continua: dopo il pari contro gli uomini di Conte l’Inter batte il Lecce (1-0), l’Udinese (1-0), il Pisa (6-2), la Cremonese (2-0) e il Sassuolo (5-0). In 12 partite dunque gli uomini di Chivu raccolgono 11 vittorie e 1 pareggio, proiettandosi saldamente in testa alla classifica.
Le polemiche in Inter-Juve
A questi risultati seguono ancora tre vittorie, la prima delle quali arriva il 14 febbraio contro la Juventus a San Siro per 3-2. L’incontro, segnato da feroci polemiche per l’episodio Kalulu-Bastoni che causa l’espulsione del difensore bianconero nel primo tempo, resta forse il più controverso della stagione. In ogni caso, dopo la vittoria del derby d’Italia l’Inter supera ancora il Lecce (2-0) e il Genoa (2-0), venendo nel frattempo eliminata ai playoff di Champions League dal Bodo-Glimt.
La seconda sconfitta nel derby
Dopo aver raccolto 15 vittorie e 1 pareggio in 16 partite, gli uomini di Chivu cadono ancora nel derby: come all’andata sono i rossoneri a imporsi per 1-0, un risultato che porta il Milan più vicino in classifica. Anche perché l’Inter in questa fase conosce il primo vero rallentamento da mesi: nelle due partite successive infatti arrivano due pareggi, contro Atalanta (1-1) e Fiorentina (1-1).
Lo scatto decisivo
Al ritorno dalla sosta per le Nazionali di marzo, che vede l’Italia estromessa per la terza volta dal Mondiale, l’Inter piazza lo scatto decisivo: mentre dietro Napoli e Milan non riescono a trovare continuità, i nerazzurri piazzano l’allungo che chiude il campionato. Arrivano infatti le vittorie contro Roma (5-2), Como (4-3) e Cagliari (3-0).
La vittoria del ventunesimo scudetto
Con un margine ormai non ricucibile, l’Inter deve solo attendere l’ufficialità matematica per la vittoria dello Scudetto, che arriva il 3 maggio dopo la vittoria per 2-0 sul Parma. Si tratta del ventunesimo titolo vinto dai nerazzurri, il primo con Cristian Chivu alla guida e anche il primo per la proprietà americana di Oaktree.
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