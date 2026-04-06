Dal bossaball al cheese rolling, gli sport più strani del momento

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornata mondiale dello sport: dal bossaball al cheese rolling, i più strani del momento

Sport
©Getty

Introduzione

Dimenticate la palestra o la solita partita a calcetto. Nel mondo esistono discipline così bizzarre da sembrare inventate, eppure vantano campionati mondiali e atleti agguerriti. Che nascano da antiche tradizioni o da un mix folle di creatività, ecco alcuni tra gli sport più stravaganti del pianeta, in occasione dell'annuale Giornata mondiale dello sport

Quello che devi sapere

Corsa con la moglie o con sedie da ufficio

La corsa con la moglie è nata in Finlandia, trasformando il matrimonio in una vera corsa a ostacoli. I mariti devono percorrere centinaia di metri con la consorte in spalla. La tecnica più usata? Quella "estone", con la moglie appesa a testa in giù sulla schiena del partner. Il premio è il sogno di ogni festaiolo: birra in quantità, equivalente al peso della moglie. In Germania la gara tra scrivanie è una cosa seria e prende il nome di Bürostuhlfahren. A Bad König-Zell ci si sfida su sedie rotanti dotate di protezioni e caschi. Non vince solo il più veloce, ma anche chi sfoggia la sedia più creativa e decorata

2264869405
2264869405 - ©Getty
1/5

Sepak Takraw e corsa dei cammelli

Immaginate la pallavolo, ma vietate l'uso delle mani. In questo sport malese e thailandese si usa una palla di rattan e si colpisce solo con piedi, ginocchia e petto. Il risultato? Acrobazie spettacolari e rovesciate degne dei migliori film di arti marziali. Se pensate che i cammelli siano lenti, non avete mai visto la Camel Cup di Alice Springs. Questi animali possono toccare i 65 km/h. È un evento caotico e divertentissimo, che attira migliaia di spettatori nel deserto australiano.

2/5
pubblicità

Dall'Asia Kabaddi e Yukigassen

Il kabbadi è uno sport di contatto unico: una squadra deve inviare un "razziatore" nel campo avversario per toccare più rivali possibili e tornare alla base senza farsi bloccare. La sfida extra? Tradizionalmente l'attaccante doveva compiere l'azione in un unico respiro, continuando a ripetere ad alta voce la parola "kabaddi". Lo Yukigassen è, invece, la battaglia di palle di neve trasformata in sport professionistico. Con regole precise e caschi protettivi, le squadre si sfidano per eliminare gli avversari a colpi di neve gelata. Un sogno d'infanzia che diventa competizione vera e propria.

3/5

Gli inglesi Cheese Rolling e Tough Guy Competition

Sulla collina di Cooper’s Hill, una forma di formaggio Double Gloucester viene lanciata giù per un pendio ripidissimo. I concorrenti si lanciano all'inseguimento, rotolando letteralmente a velocità folli (fino a 110 km/h). Gli infortuni sono la norma, ma la gloria (e il formaggio) valgono il rischio. La Tough Guy Competition è considerata la corsa a ostacoli più dura del mondo: 10 km tra fango gelido, filo spinato, fiamme e tunnel angusti. Non è solo sport, è una prova di sopravvivenza estrema che ogni anno mette a dura prova migliaia di temerari per scopi benefici.

4/5
pubblicità

Il Bossaball e la Chess-boxing

Il mix definitivo: calcio, pallavolo e capoeira su un campo di gonfiabili con trampolini elastici incorporati. Il bossaball si gioca a ritmo di musica (da qui il nome) e i giocatori compiono balzi enormi per schiacciare la palla oltre la rete. Pura energia visiva. La la Chess-boxing è, invece, la sfida suprema tra mente e corpo. Gli atleti si alternano tra un round di scacchi e uno di boxe. Bisogna mantenere la calma lucida sulla scacchiera mentre il cuore batte a mille per i pugni ricevuti. Si vince per ko o per scacco matto: un vero test per "nerd" muscolosi.

525567652
525567652 - ©Getty
5/5
pubblicità

Leggi anche

Sport

Dal bossaball al cheese rolling, gli sport più strani del momento

Sport

Italia fuori da Mondiale, cosa prevedeva il "piano Baggio" mai attuato

Sport

Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?

Sport

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026

Sport

Paralimpiadi invernali 2026, tutte le discipline e le regole