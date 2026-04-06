Dal bossaball al cheese rolling, gli sport più strani del momento

Immaginate la pallavolo, ma vietate l'uso delle mani. In questo sport malese e thailandese si usa una palla di rattan e si colpisce solo con piedi, ginocchia e petto. Il risultato? Acrobazie spettacolari e rovesciate degne dei migliori film di arti marziali. Se pensate che i cammelli siano lenti, non avete mai visto la Camel Cup di Alice Springs. Questi animali possono toccare i 65 km/h. È un evento caotico e divertentissimo, che attira migliaia di spettatori nel deserto australiano.