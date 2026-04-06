Dal bossaball al cheese rolling, gli sport più strani del momento

Giornata mondiale dello sport: dal bossaball al cheese rolling, i più strani del momentoSport
Introduzione
Dimenticate la palestra o la solita partita a calcetto. Nel mondo esistono discipline così bizzarre da sembrare inventate, eppure vantano campionati mondiali e atleti agguerriti. Che nascano da antiche tradizioni o da un mix folle di creatività, ecco alcuni tra gli sport più stravaganti del pianeta, in occasione dell'annuale Giornata mondiale dello sport
Quello che devi sapere
Corsa con la moglie o con sedie da ufficio
La corsa con la moglie è nata in Finlandia, trasformando il matrimonio in una vera corsa a ostacoli. I mariti devono percorrere centinaia di metri con la consorte in spalla. La tecnica più usata? Quella "estone", con la moglie appesa a testa in giù sulla schiena del partner. Il premio è il sogno di ogni festaiolo: birra in quantità, equivalente al peso della moglie. In Germania la gara tra scrivanie è una cosa seria e prende il nome di Bürostuhlfahren. A Bad König-Zell ci si sfida su sedie rotanti dotate di protezioni e caschi. Non vince solo il più veloce, ma anche chi sfoggia la sedia più creativa e decorata
Sepak Takraw e corsa dei cammelli
Immaginate la pallavolo, ma vietate l'uso delle mani. In questo sport malese e thailandese si usa una palla di rattan e si colpisce solo con piedi, ginocchia e petto. Il risultato? Acrobazie spettacolari e rovesciate degne dei migliori film di arti marziali. Se pensate che i cammelli siano lenti, non avete mai visto la Camel Cup di Alice Springs. Questi animali possono toccare i 65 km/h. È un evento caotico e divertentissimo, che attira migliaia di spettatori nel deserto australiano.
Dall'Asia Kabaddi e Yukigassen
Il kabbadi è uno sport di contatto unico: una squadra deve inviare un "razziatore" nel campo avversario per toccare più rivali possibili e tornare alla base senza farsi bloccare. La sfida extra? Tradizionalmente l'attaccante doveva compiere l'azione in un unico respiro, continuando a ripetere ad alta voce la parola "kabaddi". Lo Yukigassen è, invece, la battaglia di palle di neve trasformata in sport professionistico. Con regole precise e caschi protettivi, le squadre si sfidano per eliminare gli avversari a colpi di neve gelata. Un sogno d'infanzia che diventa competizione vera e propria.
Gli inglesi Cheese Rolling e Tough Guy Competition
Sulla collina di Cooper’s Hill, una forma di formaggio Double Gloucester viene lanciata giù per un pendio ripidissimo. I concorrenti si lanciano all'inseguimento, rotolando letteralmente a velocità folli (fino a 110 km/h). Gli infortuni sono la norma, ma la gloria (e il formaggio) valgono il rischio. La Tough Guy Competition è considerata la corsa a ostacoli più dura del mondo: 10 km tra fango gelido, filo spinato, fiamme e tunnel angusti. Non è solo sport, è una prova di sopravvivenza estrema che ogni anno mette a dura prova migliaia di temerari per scopi benefici.
Il Bossaball e la Chess-boxing
Il mix definitivo: calcio, pallavolo e capoeira su un campo di gonfiabili con trampolini elastici incorporati. Il bossaball si gioca a ritmo di musica (da qui il nome) e i giocatori compiono balzi enormi per schiacciare la palla oltre la rete. Pura energia visiva. La la Chess-boxing è, invece, la sfida suprema tra mente e corpo. Gli atleti si alternano tra un round di scacchi e uno di boxe. Bisogna mantenere la calma lucida sulla scacchiera mentre il cuore batte a mille per i pugni ricevuti. Si vince per ko o per scacco matto: un vero test per "nerd" muscolosi.