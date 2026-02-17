Inter-Juve, Comolli inibito fino al 31/03, Chiellini fino al 27/02

L'ad della Juve è stato anche multato di 15 mila euro. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A dopo la lite nel tunnel di San Siro nell'intervallo di Inter-Juve, per l'espulsione di Kalulu

L'amministratore delegato della Juve, Damien Comolli, é stato inibito fino al 31 marzo e multato di 15 mila euro. E' quanto ha deciso il giudice sportivo della Serie A, dopo la lite nel tunnel di San Siro nell'intervallo di Inter-Juve, per l'espulsione di Kalulu. Per il dirigente bianconero Giorgio Chiellini l'inibizione é fino al 27 febbraio. Squalificato per una giornata Kalulu.

Le motivazioni

Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che Comolli aveva "un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo", trattenuto da Spalletti, e ha "proferito espressioni gravemente insultanti" verso l'arbitro.

Quanto a Chiellini é stato inibito "per avere contestato in modo concitato ed irriguardoso" l'operato dell'arbitro La Penna, "reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio del direttore di gara; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli ufficiali di gara. Infrazione quest'ultima rilevata da un assistente.