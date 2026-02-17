Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: combinata nordica, azzurri indietro dopo salti

©Ansa

Continuano i Giochi invernali, con tanti italiani impegnati in gare decisive. Nella combinata nordica, dopo il salto gli azzurri sono lontani dai primi posti: Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo e Alessandro Pittin 31esimo. Tra gli sport protagonisti della giornata, con speranze di podio azzurro, ci sono soprattutto il biathlon con la staffetta 4x7,5 km uomini e il pattinaggio di velocità. Spazio anche a bob, curling, hockey e sci acrobatico

ascolta articolo

Proseguono le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Anche oggi, 17 febbraio, ci sono gare decisive e diversi atleti e atlete dell’Italia impegnati nella corsa a una medaglia (IL RACCONTO DI SKY SPORT). La mattinata si è aperta con la combinata nordica, ma dopo il salto gli azzurri sono indietro: Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo, Alessandro Pittin 31esimo e nella 10 chilometri a inseguimento partono a 2'37, 2'56 e 3'11 dal primo. Tra gli sport protagonisti di oggi, con speranze di podio azzurro, ci sono soprattutto il biathlon con la staffetta 4x7,5 km uomini e il pattinaggio di velocità. Occhi puntati anche sul bob a due maschile, il curling (Italia-Usa, partita decisiva per gli azzurri), l’hockey (Italia-Svizzera) e lo sci acrobatico. Ieri, 16 febbraio, a incrementare il medagliere azzurro ci ha pensato Flora Tabanelli, bronzo nel freestyle big air.

Il programma di oggi e i risultati

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

Biathlon

  • Staffetta maschile – Finale (Medaglia) alle 14.30

Gli italiani: Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel

Bob

  • Bob a due maschile – Finale (Medaglia)

Batteria 3 alle 19

Batteria 4 alle 21.05
 

Gli italiani: Patrick Baumgartner e Robert Mircea

Combinata nordica

  • Individuale trampolino lungo/10 km – Finale Salto
  1. Giappone (R. Yamamoto)
  2. Austria (J. Lamparter)
  3. Norvegia (A. Skoglund)
  • Individuale trampolino lungo/10 km – Finale Sci di fondo (Medaglia) alle 13.45

Gli italiani: dopo il salto Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo, Alessandro Pittin 31esimo

Curling

  • Torneo femminile - Preliminari

Italia vs Giappone alle 14.05

  • Torneo maschile - Preliminari

USA vs Italia alle 19.05

Hockey su ghiaccio

  • Torneo maschile – Qualificazioni - Playoff

Svizzera vs Italia in corso

Pattinaggio di figura

  • Singolo femminile – Qualificazioni alle 18.45

Con l’italiana Lara Naki Gutmann

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

  • Inseguimento a squadre maschile - Semifinale

Paesi Bassi vs Italia alle 14.30

  • Eventuali finali dalle 16.22

Gli italiani: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti

Freestyle

  • Big air maschile – Finale (Medaglia) alle 20.17

Non ci sono italiani qualificati

Snowboard

  • Slopestyle femminile – Finale (Medaglia) alle 13.54

Non ci sono italiane qualificate



Sport: I più letti