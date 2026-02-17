Continuano i Giochi invernali, con tanti italiani impegnati in gare decisive. Nella combinata nordica, dopo il salto gli azzurri sono lontani dai primi posti: Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo e Alessandro Pittin 31esimo. Tra gli sport protagonisti della giornata, con speranze di podio azzurro, ci sono soprattutto il biathlon con la staffetta 4x7,5 km uomini e il pattinaggio di velocità. Spazio anche a bob, curling, hockey e sci acrobatico

Proseguono le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Anche oggi, 17 febbraio, ci sono gare decisive e diversi atleti e atlete dell’Italia impegnati nella corsa a una medaglia (IL RACCONTO DI SKY SPORT). La mattinata si è aperta con la combinata nordica, ma dopo il salto gli azzurri sono indietro: Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo, Alessandro Pittin 31esimo e nella 10 chilometri a inseguimento partono a 2'37, 2'56 e 3'11 dal primo. Tra gli sport protagonisti di oggi, con speranze di podio azzurro, ci sono soprattutto il biathlon con la staffetta 4x7,5 km uomini e il pattinaggio di velocità. Occhi puntati anche sul bob a due maschile, il curling (Italia-Usa, partita decisiva per gli azzurri), l’hockey (Italia-Svizzera) e lo sci acrobatico. Ieri, 16 febbraio, a incrementare il medagliere azzurro ci ha pensato Flora Tabanelli, bronzo nel freestyle big air.