Continuano i Giochi invernali, con tanti italiani impegnati in gare decisive. Nella combinata nordica, dopo il salto gli azzurri sono lontani dai primi posti: Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo e Alessandro Pittin 31esimo. Tra gli sport protagonisti della giornata, con speranze di podio azzurro, ci sono soprattutto il biathlon con la staffetta 4x7,5 km uomini e il pattinaggio di velocità. Spazio anche a bob, curling, hockey e sci acrobatico
Proseguono le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Anche oggi, 17 febbraio, ci sono gare decisive e diversi atleti e atlete dell’Italia impegnati nella corsa a una medaglia (IL RACCONTO DI SKY SPORT). La mattinata si è aperta con la combinata nordica, ma dopo il salto gli azzurri sono indietro: Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo, Alessandro Pittin 31esimo e nella 10 chilometri a inseguimento partono a 2'37, 2'56 e 3'11 dal primo. Tra gli sport protagonisti di oggi, con speranze di podio azzurro, ci sono soprattutto il biathlon con la staffetta 4x7,5 km uomini e il pattinaggio di velocità. Occhi puntati anche sul bob a due maschile, il curling (Italia-Usa, partita decisiva per gli azzurri), l’hockey (Italia-Svizzera) e lo sci acrobatico. Ieri, 16 febbraio, a incrementare il medagliere azzurro ci ha pensato Flora Tabanelli, bronzo nel freestyle big air.
Il programma di oggi e i risultati
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Biathlon
- Staffetta maschile – Finale (Medaglia) alle 14.30
Gli italiani: Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel
Bob
- Bob a due maschile – Finale (Medaglia)
Batteria 3 alle 19
Batteria 4 alle 21.05
Gli italiani: Patrick Baumgartner e Robert Mircea
Combinata nordica
- Individuale trampolino lungo/10 km – Finale Salto
- Giappone (R. Yamamoto)
- Austria (J. Lamparter)
- Norvegia (A. Skoglund)
- Individuale trampolino lungo/10 km – Finale Sci di fondo (Medaglia) alle 13.45
Gli italiani: dopo il salto Aaron Kostner 27esimo, Samuel Costa 28esimo, Alessandro Pittin 31esimo
Curling
- Torneo femminile - Preliminari
Italia vs Giappone alle 14.05
- Torneo maschile - Preliminari
USA vs Italia alle 19.05
Hockey su ghiaccio
- Torneo maschile – Qualificazioni - Playoff
Svizzera vs Italia in corso
Pattinaggio di figura
- Singolo femminile – Qualificazioni alle 18.45
Con l’italiana Lara Naki Gutmann
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
- Inseguimento a squadre maschile - Semifinale
Paesi Bassi vs Italia alle 14.30
- Eventuali finali dalle 16.22
Gli italiani: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti
Freestyle
- Big air maschile – Finale (Medaglia) alle 20.17
Non ci sono italiani qualificati
Snowboard
- Slopestyle femminile – Finale (Medaglia) alle 13.54
Non ci sono italiane qualificate
