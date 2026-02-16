Giornata da dimenticare per Alex Vinatzer che nello slalom è caduto dopo pochi secondi nella prima manche. Arianna Fontana quarta nei 1000m di short track. Oggi le finali di pattinaggio di figura, sci acrobatico e salto con gli sci. Spazio anche a curling e bob. Ieri l’Italia ha conquistato altre quattro medaglie battendo il record di Lillehammer
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), con l’Italia che domenica ha conquistato altre quattro medaglie battendo, dopo 32 anni e sette Giochi invernali, il record di Lillehammer. Oggi, 16 febbraio, quarto posto per Arianna Fontana nello short track 1000m. Ed è durata appena 23'' la gara di slalom di Alex Vinatzer: l'azzurro, partito con il pettorale numero 14, è scivolato a metà percorso della prima manche dopo che si era salvato poche porte prima da un altro errore. Assegnano medaglie anche il pattinaggio di figura, lo sci acrobatico e il salto con gli sci. Spazio anche a curling e bob. Ieri storica impresa di Federica Brignone, che dopo SuperG è salita sul gradino più alto del podio del Gigante, unica italiana ad aver vinto due ori nella stessa edizione dei Giochi. Pochi minuti dopo il bronzo della staffetta maschile del fondo, seguito dall’argento nello snowboard cross di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva e dal primo oro olimpico del biathlon azzurro con Lisa Vittozzi.
Il programma di oggi e i risultati
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati.
Short track
500m uomini
Batterie
Gli italiani: Thomas Nadalini (2° nella Batteria 6), Pietro Sighel (2° nella batteria 2) e Lorenzo Previtali (2° nella Batteria 5)
Staffetta 5000m uomini
Semifinale 1
1° Canada
2° Italia (qualificati per la Finale A)
3° Cina
4° Ungheria
Semifinale 2
1° Corea del Sud
2° Paesi Bassi
3° Belgio
4° Giappone
1000m donne
Finale B
1° Elisa Confortola - Italia
2° F. Brunelle - Canada
3° M. J. Choi - Corea del Sud
Finale A
1° X. Velzeboer - Paesi Bassi
2° C. Sarault - Canada
3° G.L. Kim - Corea del Sud
Le italiane: Arianna Fontana (4° nella Fnale A), Elisa Confortola (1° nella fnale B) e Chiara Betti (eliminata ai quarti)
Sci alpino
Slalom uomini
Manche 1
1° A.L. McGrath - Norvegia
2° L. Meillard - Svizzera
3° F. Gstrein - Austria
Manche 2, ore 13.30 (medaglia)
Gli italiani: Alex Vinatzer (caduto nella Manche 1), Tommaso Sala (uscito nella Manche 1), Tobias Kastlunger (18° nella Manche 1) e Tommaso Saccardi (10° nella manche 1)
Curling
Girone uomini Sessione 8
Italia vs Cina, ore 14.05
Girone donne Sessione 8
Usa vs Italia, ore 19.05
Pattinaggio di figura
Coppie di artistico - Programma libero, ore 20 (medaglia)
Le coppie italiane: Sara Conti e Niccolò Macii; Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini
Sci acrobatico
Freeski big air donne
Finale Manche 1, ore 19.30
Finale Manche 2, ore 19.53
Finale Manche 3, ore 20.17 (medaglia)
Le italiane: Maria Gasslitter e Flora Tabanelli
Salto con gli sci
Super team uomini
Finale, ore 20.31 (medaglia)
Gli italiani: Giovanni Bresadola e Alex Insam
Bob
Mono bob donne
Prova 3, ore 19
Prova 4, ore 21.06 (medaglia)
Le italiane: Simona de Silvestro e Giada Andreutti
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 22
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 22 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20