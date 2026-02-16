Giornata da dimenticare per Alex Vinatzer che nello slalom è caduto dopo pochi secondi nella prima manche. Arianna Fontana quarta nei 1000m di short track. Oggi le finali di pattinaggio di figura, sci acrobatico e salto con gli sci. Spazio anche a curling e bob. Ieri l’Italia ha conquistato altre quattro medaglie battendo il record di Lillehammer

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), con l’Italia che domenica ha conquistato altre quattro medaglie battendo, dopo 32 anni e sette Giochi invernali, il record di Lillehammer. Oggi, 16 febbraio, quarto posto per Arianna Fontana nello short track 1000m. Ed è durata appena 23'' la gara di slalom di Alex Vinatzer: l'azzurro, partito con il pettorale numero 14, è scivolato a metà percorso della prima manche dopo che si era salvato poche porte prima da un altro errore. Assegnano medaglie anche il pattinaggio di figura, lo sci acrobatico e il salto con gli sci. Spazio anche a curling e bob. Ieri storica impresa di Federica Brignone, che dopo SuperG è salita sul gradino più alto del podio del Gigante, unica italiana ad aver vinto due ori nella stessa edizione dei Giochi. Pochi minuti dopo il bronzo della staffetta maschile del fondo, seguito dall’argento nello snowboard cross di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva e dal primo oro olimpico del biathlon azzurro con Lisa Vittozzi.