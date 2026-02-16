Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati di oggi: nello slalom cade Vinatzer

Sport
©Getty

Giornata da dimenticare per Alex Vinatzer che nello slalom è caduto dopo pochi secondi nella prima manche. Arianna Fontana quarta nei 1000m di short track. Oggi le finali di pattinaggio di figura, sci acrobatico e salto con gli sci. Spazio anche a curling e bob. Ieri l’Italia ha conquistato altre quattro medaglie battendo il record di Lillehammer

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), con l’Italia che domenica ha conquistato altre quattro medaglie battendo, dopo 32 anni e sette Giochi invernali, il record di Lillehammer. Oggi, 16 febbraio, quarto posto per Arianna Fontana nello short track 1000m. Ed è durata appena 23'' la gara di slalom di Alex Vinatzer: l'azzurro, partito con il pettorale numero 14, è scivolato a metà percorso della prima manche dopo che si era salvato poche porte prima da un altro errore. Assegnano medaglie anche il pattinaggio di figura, lo sci acrobatico e il salto con gli sci. Spazio anche a curling e bob. Ieri storica impresa di Federica Brignone, che dopo SuperG è salita sul gradino più alto del podio del Gigante, unica italiana ad aver vinto due ori nella stessa edizione dei Giochi. Pochi minuti dopo il bronzo della staffetta maschile del fondo, seguito dall’argento nello snowboard cross di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva e dal primo oro olimpico del biathlon azzurro con Lisa Vittozzi.

Il programma di oggi e i risultati

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati.

Short track

500m uomini

Batterie

 

Gli italiani: Thomas Nadalini (2° nella Batteria 6), Pietro Sighel (2° nella batteria 2) e Lorenzo Previtali (2° nella Batteria 5)

 

Staffetta 5000m uomini

Semifinale 1

1° Canada

2° Italia (qualificati per la Finale A)

3° Cina

4° Ungheria

 

Semifinale 2

1° Corea del Sud

2° Paesi Bassi

3° Belgio

4° Giappone

 

1000m donne

Finale B

1° Elisa Confortola - Italia

2° F. Brunelle - Canada

3° M. J. Choi - Corea del Sud

 

Finale A

1° X. Velzeboer - Paesi Bassi

2° C. Sarault - Canada

3° G.L. Kim - Corea del Sud

 

Le italiane: Arianna Fontana (4° nella Fnale A), Elisa Confortola (1° nella fnale B) e Chiara Betti (eliminata ai quarti)

Sci alpino

Slalom uomini

Manche 1

1° A.L. McGrath - Norvegia

2° L. Meillard - Svizzera

3° F. Gstrein - Austria

 

Manche 2, ore 13.30 (medaglia)

 

Gli italiani: Alex Vinatzer (caduto nella Manche 1), Tommaso Sala (uscito nella Manche 1), Tobias Kastlunger (18° nella Manche 1) e Tommaso Saccardi (10° nella manche 1)

Curling

Girone uomini Sessione 8

Italia vs Cina, ore 14.05

 

Girone donne Sessione 8

Usa vs Italia, ore 19.05

Pattinaggio di figura

Coppie di artistico - Programma libero, ore 20 (medaglia)

 

Le coppie italiane: Sara Conti e Niccolò Macii; Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

Sci acrobatico

Freeski big air donne

Finale Manche 1, ore 19.30

Finale Manche 2, ore 19.53

Finale Manche 3, ore 20.17 (medaglia)

 

Le italiane: Maria Gasslitter e Flora Tabanelli

Salto con gli sci

Super team uomini

Finale, ore 20.31 (medaglia)

 

Gli italiani: Giovanni Bresadola e Alex Insam

Bob

Mono bob donne

Prova 3, ore 19

Prova 4, ore 21.06 (medaglia)

 

Le italiane: Simona de Silvestro e Giada Andreutti

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 22
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 22 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

