Olimpiadi invernali: ori di Brignone e Vittozzi. Record medaglie. LIVE

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali, oro per Brignone e Vittozzi. È record di medaglie per l'Italia. LIVE

Italia da leggenda a Milano Cortina. Altri due ori, un argento e un bronzo: 22 podi in nove giorni, due in più dell'edizione di Lillehammer 1994 per la spedizione azzurra. Secondi nel medagliere dietro alla Norvegia. Pellegrino salva il fondo azzurro: il portabandiera a fine carriera trascina la staffetta al bronzo. Gara vinta ancora dai norvegesi. Record per Klaebo, con 9 ori è l'atleta più vincente di sempre ai Giochi invernali

Italia da leggenda a Milano Cortina. Altri due ori, un argento e un bronzo: 22 podi in nove giorni, due in più dell'edizione di Lillehammer 1994 per la spedizione azzurra. Secondi nel medagliere dietro alla Norvegia. Nuovo trionfo per Brignone nel Gigante, le avversarie si inchinano: 'Un miracolo essere qui'. Quarta Dalla Mea ad appena 5 centesimi. Decima Goggia. Vittozzi tra le regine con l'oro da sogno nel biathlon. L'azzurra si prende la scena con una rimonta super nell'inseguimento 10 km. Ancora d'argento lo snowboard nella gara a squadre miste con Moioli e Sommariva. Pellegrino salva il fondo azzurro: il portabandiera a fine carriera trascina la staffetta al bronzo. Gara vinta ancora dai norvegesi. Record per Klaebo, con 9 ori è l'atleta più vincente di sempre ai Giochi invernali.

Gli azzurri attesi in gara oggi

Oggi c'è grande attesa per Arianna Fontana che in tarda mattinata sarà impegnata nelle fasi finali dei 1000 metri short track. Alle 10 invece il via alla prima manche dello slalom speciale con Vinatzer. In serata un'altra partita decisiva per gli azzurri del curling e il progamma libero di pattinaggio di figure a coppie artistico che assegnerà le medaglie

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 22

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri hanno già raggiunto un obiettivo storico: superare il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo.

Stampe "Milano Cortina" sequestrate dalla Guardia di Finanza di Como

Magliette e marchi contraffatti con il logo delle Olimpiadi Milano Cortina sono stati trovati nel corso di una perquisizione a una ditta in provincia di Como operante nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori. Lo ha comunicato la Guardia di Finanza del capoluogo lariano. Nel corso dell'ispezione, scaturita dal monitoraggio delle offerte di vendita sul web che ha portato all'emissione del decreto di perquisizione, sono state sequestrate 3 felpe e 42 stampe Dtf (Direct to Film) pronte per essere applicate su capi di vestiario, e il coniuge del legale rappresentante della società è stato denunciato per contraffazione.

Perché e come sono iniziati i primi Giochi Olimpici?

Circa duemilaottocento anni separano i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina dai primi Giochi disputati nell’Antica Grecia. Un arco di tempo lunghissimo che racconta trasformazioni profonde, ma anche sorprendenti continuità. Che cosa è cambiato da allora e quali valori hanno vinto il tempo e distanze, arrivando fino a noi?

Domenica da leggenda per l'Italia a Milano-Cortina

Italia da leggenda a Milano Cortina. Altri due ori, un argento e un bronzo: 22 podi in nove giorni, due in più dell'edizione di Lillehammer 1994 per la spedizione azzurra, seconda nel medagliere dietro alla Norvegia. Nuovo trionfo per Brignone nel Gigante, le avversarie si inchinano: 'Un miracolo essere qui'. Quarta Dalla Mea ad appena 5 centesimi. Decima Goggia. Vittozzi tra le regine con l'oro da sogno nel biathlon: l'azzurra si prende la scena con una rimonta super nell'inseguimento 10 km. Ancora d'argento lo snowboard nella gara a squadre miste con Moioli e Sommariva. Pellegrino salva il fondo azzurro: il portabandiera a fine carriera trascina la staffetta al bronzo, gara vinta ancora dai norvegesi. Record per Klaebo, con 9 ori è l'atleta più vincente di sempre ai Giochi invernali

Gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 16 febbraio

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su bob, pattinaggio di figura, sci alpino slalom uomini, short track, salto con gli sci e sci acrobatico. Ecco tutti gli appuntamenti

Federica Brignone, le reazioni al secondo oro olimpico: da Meloni al comandante dell'Arma

Italia a quota 22, tutte le medaglie vinte finora dagli Azzurri

