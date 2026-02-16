Olimpiadi, errore e rabbia di McGrath: molla gli sci e va verso bosco

Offerte Sky
Olimpiadi, sciatore McGrath sbaglia e si arrabbia: molla gli sci e va verso il bosco. FOTO

Sport fotogallery
8 foto
©Getty

Sbaglia, si ferma a metà pista, si toglie gli sci e va a piedi verso il bosco. Un errore nella discesa ha fatto perdere le staffe allo sciatore norvegese Atle Lie McGrath che non è riuscito a completare la seconda manche di slalom maschile dicendo così addio alla possibilità di salire sul podio

