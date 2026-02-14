La fondista azzurra Martina Di Centa ha annunciato a Tesero il suo ritiro dall'agonismo. L'atleta di Tolmezzo, che il 6 marzo compie 26 anni, porterà comunque a termine la stagione di Coppa del mondo, prima di dire addio agli sci stretti.

La scelta

"Spiegherò la mia scelta con calma nei prossimi giorni", ha aggiunto. Nella staffetta Di Centa, figlia del campione Giorgio, oggi ha fatto un'ottima prestazione, mantenendo con la sua frazione le azzurre a portata di podio. "Il mio bilancio per ora è positivo, posso dirmi soddisfatta", aveva detto subito dopo la gara.