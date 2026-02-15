Tanti i commenti sulla seconda medaglia d'oro di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo l'oro nel SuperG, la sciatrice milanese è salita sul gradino più alto del podio anche nel Gigante. "Un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano", ha detto la premier Meloni. E le congratulazioni sono arrivate anche dal comandante dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo: "Grazie Federica, per aver scritto un'altra pagina di storia"

"Un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano". Così la premier Giorgia Meloni ha commentato la seconda medaglia d'oro di Federica Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo l'oro nel SuperG, la sciatrice milanese è salita sul gradino più alto del podio anche nella disciplina del Gigante. "Con questa vittoria l’Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili. Grazie a Federica e a tutti gli atleti azzurri che, con talento, sacrificio e spirito di squadra, stanno rendendo orgogliosa la nostra Nazione", ha sottolineato ancora Meloni. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l'impresa di Brignone, parlando di un'atleta "immensa" e "più forte di tutto e tutti”. "Giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente", ha detto la compionessa olimpica dopo la vittoria.

Abodi a Brignone: “Meravigliosa atleta, emozione incontenibile"

"Di fronte a questa ulteriore e stratosferica impresa le parole, anche le più sentite, le più forti, le più commosse, impallidiscono", ha commentato ancora Abodi. "Federica ci abbaglia ed è un'emozione incontenibile sentire l'orgoglio di tifare ed esultare per questa meravigliosa atleta. Nel suo stato di flow ci siamo finiti anche noi ed è stato bellissimo! In ginocchio da te! A proposito, siamo a 20", ha aggiunto il ministro.

Il comandante dell'Arma: “Grazie Federica per aver scritto un'altra pagina di storia”

Ed è arrivato anche il commento del generale Luongo, che si è complimentato telefonicamente - a nome suo e di tutti i Carabinieri - con il maresciallo Federica Brignone. "La Campionessa dell'Arma con determinazione, costanza e professionalità ha saputo interpretare al meglio i valori dello sport e dell'Istituzione che rappresenta”, si legge in una nota. “Un trionfo che celebra talento, cuore e sacrificio, portando l'Italia e l'Arma dei Carabinieri sul gradino più alto del podio! Grazie, Federica, per aver scritto un'altra pagina di storia!", riferisce il comunicato dei carabinieri.

Schlein: "Oltre le medaglie, oltre il capolavoro"

Sull'impresa della sciatrice si è espressa anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Oltre le medaglie, oltre il capolavoro. Federica Brignogne questa settimana ha scritto una pagina di storia dello sport", ha scritto la segretaria dem su Instagram.

Tajani: "Una domenica pazzesca"

Anche il vicepremier Antonio Tajani ha commentato il secondo oro olimpico della sciatrice, citando anche le altre vittorie della giornata. "Federica Brignone oro nello Slalom gigante, Moioli e Sommariva argento nello snowboard cross a squadre, Lisa Vittozzi oro nel biathlon. 3 medaglie in 45 minuti! Una domenica pazzesca per i nostri atleti alle Olimpiadi di Milano Cortina", ha scritto sui social il ministro degli Esteri.

Zangrillo: “Brignone d'oro, sorella d'Italia”

Sul secondo oro olimpico di Brignone si è espresso anche il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "Federica d'Oro, sorella d'Italia. Oro più oro, che significa entrare in una dimensione diversa, quella dove il talento non basta più e serve qualcosa di ancora più grande", si legge in una nota. "Perché confermarsi pesa più che vincere. Del suo straordinario recupero dall'infortunio si è già detto tanto, ma oggi quel ritorno assume contorni ancora più impressionanti. Qui non siamo più soltanto davanti a una vittoria, stiamo assistendo a qualcosa che profuma di storia, di sport nel suo significato più puro. E tutti noi, davanti a un'impresa così, applaudiamo con orgoglio", riferisce ancora.