Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 16 febbraio

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 16 febbraioSport
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 16 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati soprattutto su bob, pattinaggio di figura, sci alpino slalom uomini, short track, salto con gli sci e sci acrobatico che assegnano medaglie. Spazio anche al curling.
Gli italiani in gara oggi 16 febbraio
Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 16 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:
Bob
Bob a 2 uomini
Prova 1, ore 10
Prova 2, ore 11.57
Gli italiani: Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea
Mono bob donne
Prova 3, ore 19
Prova 4, ore 21.06 (medaglia)
Le italiane: Simona de Silvestro e Giada Andreutti
Sci alpino
Slalom uomini
Manche 1, ore 10
Manche 2, ore 13.30 (medaglia)
Gli italiani: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi
Short track
1000m donne
Quarti di finale, ore 11
Semifinali, ore 11.57
Finale B, ore 12.41
Finale A, ore 12.47 (medaglia)
Le italiane: Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Fontana
Short track
500m uomini
Batterie, ore 11.17
Gli italiani: Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Lorenzo Previtali
Short track
Staffetta 5000m uomini
Semifinali, ore 12.06
Curling
Girone uomini Sessione 8
Italia vs Cina, ore 14.05
Gli italiani: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz
Girone donne Sessione 8
Usa vs Italia
Le italiane: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli
Salto con gli sci
Super team uomini
Turno di prova, ore 18
1° turno, ore 19
2° turno, ore 19.43
Finale, ore 20.20 (medaglia)
Gli italiani: Giovanni Bresadola e Alex Insam
Sci acrobatico
Freeski big air donne
Finale Manche 1, ore 19.30
Finale Manche 2, ore 19.53
Finale Manche 3, ore 20.17 (medaglia)
Le italiane: Maria Gasslitter e Flora Tabanelli
Pattinaggio di figura
Libero Coppie Artistico
Finale alle 20
Le coppie italiane: Sara Conti e Niccolò Macii; Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 22 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20