Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 16 febbraio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 16 febbraio

Sport
©IPA/Fotogramma

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su bob, pattinaggio di figura, sci alpino slalom uomini, short track, salto con gli sci e sci acrobatico. Ecco tutti gli appuntamenti

ascolta articolo

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 16 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati soprattutto su bob, pattinaggio di figura, sci alpino slalom uomini, short track, salto con gli sci e sci acrobatico che assegnano medaglie. Spazio anche al curling.

Gli italiani in gara oggi 16 febbraio

Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 16 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:

Bob

Bob a 2 uomini

Prova 1, ore 10

Prova 2, ore 11.57

 

Gli italiani: Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea

 

Mono bob donne

Prova 3, ore 19

Prova 4, ore 21.06 (medaglia)

 

Le italiane: Simona de Silvestro e Giada Andreutti

Sci alpino

Slalom uomini

Manche 1, ore 10

Manche 2, ore 13.30 (medaglia)

 

Gli italiani: Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi

Short track

1000m donne

Quarti di finale, ore 11

Semifinali, ore 11.57

Finale B, ore 12.41

Finale A, ore 12.47 (medaglia)

 

Le italiane: Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Fontana

Short track

500m uomini

Batterie, ore 11.17

 

Gli italiani: Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Lorenzo Previtali

Short track

Staffetta 5000m uomini

Semifinali, ore 12.06

Curling

Girone uomini Sessione 8

Italia vs Cina, ore 14.05

 

Gli italiani: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

 

Girone donne Sessione 8

Usa vs Italia

 

Le italiane: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

Salto con gli sci

Super team uomini

Turno di prova, ore 18

1° turno, ore 19

2° turno, ore 19.43

Finale, ore 20.20 (medaglia)

 

Gli italiani: Giovanni Bresadola e Alex Insam

Sci acrobatico

Freeski big air donne

Finale Manche 1, ore 19.30

Finale Manche 2, ore 19.53

Finale Manche 3, ore 20.17 (medaglia)

 

Le italiane: Maria Gasslitter e Flora Tabanelli

Pattinaggio di figura

Libero Coppie Artistico

Finale alle 20

 

Le coppie italiane: Sara Conti e Niccolò Macii; Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

Atleti e atlete italiani

Approfondimento

Olimpiadi invernali Milano Cortina, atlete e atleti italiani in gara
FOTOGALLERY

©Ansa

1/23
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 22 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 16 febbraio

Sport

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli...

Olimpiadi invernali: ori di Brignone e Vittozzi. Record medaglie. LIVE

live Sport

Italia da leggenda a Milano Cortina. Altri due ori, un argento e un bronzo: 22 podi in nove...

Olimpiadi, Brignone medaglia d'oro nel Gigante e Vittozzi nel Biathlon

Sport

L'Italia torna a sognare nello sci con Federica Brignone, medaglia d'oro nel Gigante, e con...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 22

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi 2026, i risultati del 15 febbraio: ori Brignone e Vittozzi

Sport

Dopo il capolavoro in SuperG, Federica Brignone trionfa anche nello slalom gigante. Lisa Vittozzi...

Sport: I più letti