Milano-Cortina 2026, non solo gare: tutti gli eventi da scoprire

Fino al 22 marzo 2026, Alla Fondazione Rovati il gesto atletico attraversa i millenni. La mostra riunisce oggetti e manufatti greci, romani ed etruschi che raccontano l'evoluzione dell'agonismo e del corpo in movimento. Il capolavoro assoluto è la Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia (530–520 a.C.), prestito eccezionale dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia: nelle pitture del sepolcro compaiono prove atletiche, danze e scene di competizione che restituiscono lo spirito agonistico del defunto, sorprendentemente attuale. Dal Museo Olimpico di Losanna arrivano medaglie, attestati, fiaccole e attrezzi appartenuti a figure chiave della storia dei Giochi, tra cui i guantoni da boxe di Pierre de Coubertin e la maglia di Usain Bolt dei Giochi di Beijing 2008, esposta per la prima volta a Milano. Tra i prestiti più significativi figurano reperti greci, etruschi e romani provenienti dal Musée cantonal d'archéologie et d’histoire di Losanna, dai Musei Vaticani, dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e dalla collezione della Fondazione Luigi Rovati.