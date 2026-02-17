Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali 2026, bronzo Tabanelli nel freestyle. Oggi staffetta biathlon. LIVE

©Ansa

A Milano Cortina storica Flora Tabanelli che con un ginocchio lesionato conquista il bronzo nel big air, prima medaglia azzurra nel freestyle. Per l'Italia è la numero 23 ai Giochi. Oggi occhi puntati sul biathlon, con la staffetta 4x7,5 km uomini. È anche il giorno del pattinaggio di velocità, del bob a due maschile, e delle manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico a Livigno

A Milano Cortina storica Flora Tabanelli che con un ginocchio lesionato conquista il bronzo nel big air, prima medaglia azzurra nel freestyle. Per l'Italia è la numero 23 ai Giochi (IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO). Oggi occhi puntati sul biathlon, con la staffetta 4x7,5 km uomini. È anche il giorno del pattinaggio di velocità, del bob a due maschile, e delle manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico a Livigno.

Milano Cortina, Trump prepara blitz in Italia se Usa in finale hockey

Donald Trump prepara un blitz a Milano per assistere domenica alla fine del torneo olimpico di hockey su ghiaccio qualora si qualificassero gli Stati Uniti: lo hanno confermato all'AGI fonti della Federazione mondiale di hockey. Dall'ambasciata Usa in Italia al momento nessuna conferma, ci si limita ricordare che e' un'ipotesi che circola da mesi ma al momento non ci sono riscontri. Nel caso la riserva verrebbe sciolta venerdi', quando sono in programma le due semifinali (una alle 16,40 e l'altra alle 21,10) nell'impianto di Santa Giulia a Milano. Al momento e' ipotizzabile che gli Usa si trovino a sfidare il fortissimo Canada in una sorta di 'derby dei dazi' dopo le tensioni dell'anno scorso. Gli Stati Uniti, peraltro, pur essendo al centro del sistema della Nhl, la lega professionistica nordamericana, hanno vinto solo due ori olimpici nell'hockey maschile, nel 1960 e nel 1980. Nel 2010 perse la finale a Vamvouver proprio contro il Canada. Di certo, a Milano negli ultimi due giorni si registra un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all'Olimpiade. Trump, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, questura e prefettura sono state allertate che il presidente americano potrebbe assistere alla finale in programma domenica alle 14.10 all'arena di Santa Giulia per poi recarsi all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura. Si tratterebbe di un blitz di poche ore, anche se non e' escluso che il presidente americano arrivi con il suo Air Force One sin da sabato sera.

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri hanno già raggiunto un  obiettivo storico: superare il record dei sette ori vinti nel 1994 a  Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si  contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport  paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo.

Il presidente degli Stati Uniti potrebbe arrivare a Milano per assistere  alla finale dell’hockey maschile, qualora la squadra americana si  qualificasse. Al momento non ci sono conferme ufficiali e l’eventuale  visita sarebbe breve e limitata a pochi appuntamenti. 

Altra giornata importante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Occhi puntati sulla staffetta maschile 4x7,5km del biathlon e sul pattinaggio di velocità. In serata, poi, previste sia le ultime due run del bob a due  maschile, sia le manche decisive per quanto riguarda lo sci  acrobatico a Livigno..

