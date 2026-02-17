Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi, Rebecca Passler non è stata convocata per la staffetta femminile di biathlon

Sport
©Ansa

Riammessa ai Giochi dal Tribunale Nazionale Antidoping dopo essere stata sospesa per la positività al letrozolo, la biatleta altoatesina non è stata convocata per gareggiare insieme alle compagne azzurre Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e la campionessa olimpica Lisa Vittozzi

ascolta articolo

Rebecca Passler non parteciperà alla staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina. La biatleta altoatesina, riammessa ai Giochi dal Tribunale Nazionale Antidoping dopo essere stata sospesa per la positività al letrozolo, non è stata convocata per gareggiare insieme alle compagne azzurre Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e la campionessa olimpica Lisa Vittozzi. Come aveva anticipato il ct della nazionale italiana di biathlon, Klaus Hoellrigl, Passler “ non si è potuta allenare, e quindi le sue condizioni vanno verificate”.

Il caso di Rebecca Passler

Dopo un controllo effettuato il 26 gennaio in cui era risultata positiva al letrozolo, l’atleta, sospesa dalla competizione, ha presentato ricorso e la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha riconosciuto il “fumus boni iuris”. Secondo la consulente di parte, Passler avrebbe assunto "inconsapevolmente" il letrozolo a causa di un cucchiaio contaminato: la madre assumeva il farmaco a scopo terapeutico. Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso dell'atleta che "non era a conoscenza" del fatto che la madre assumesse quel farmaco e "l'abitudine consolidata di assumere a colazione entrambe la Nutella depone in maniera inequivocabile per una contaminazione accidentale".

Cio: “Sul caso Passler la responsabilità è della Wada”

Sul caso Passler si è espresso anche il Cio, sottolineando che la questione riguarda “la Wada” che “è responsabile dell'intero processo antidoping”, ha precisato il portavoce Mark Adams. “Ed è proprio una delle ragioni per cui, in qualità di organizzatori dei Giochi, abbiamo affidato questa responsabilità alla Wada", ha ribadito. Secondo Adams, si tratta di “un procedimento ancora in corso” che “non è ancora concluso e potrebbe andare avanti”. E ancora: “Penso che tutti abbiano diritto a un'udienza equa e talvolta possano esserci ottime spiegazioni per certi casi. Non è un caso in cui siamo stati coinvolti, perché cerchiamo di mantenere tutta la questione dell'antidoping separata dal Cio".

Vedi anche

Doping, Passler riammessa a Giochi. Positiva per cucchiaio contaminato
FOTOGALLERY

©Ansa

1/25
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 24 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 23

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi, risultati oggi: combinata nordica, azzurri fuori dal podio

Sport

Continuano i Giochi invernali, con tanti italiani impegnati in gare decisive. Nella combinata...

epa12748933 Aaron Kostner of Italy competes during the Men's Individual Gundersen Large Hill/10km of the Nordic Combined competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Predazzo, Italy, 17 February 2026. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Olimpiadi, Italia in finale nell'inseguimento a squadre pattinaggio

live Sport

Dopo lo storico bronzo di Flora Tabanelli nel big air, la squadra azzurra continua a conquistare...

Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice medaglia d'oro alle Olimpiadi

Sport

Classe 1998, Jutta Leerdam è una pattinatrice di velocità olandese specializzata nelle distanze...

Inter-Juve, Comolli inibito fino al 31/03, Chiellini fino al 27/02

Sport

L'ad della Juve è stato anche multato di 15 mila euro. Lo ha deciso il giudice sportivo della...

Sport: I più letti