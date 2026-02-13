Rebecca Passler è stata riammessa alle Olimpiadi dopo il caso doping

La biatleta azzurra Rebecca Passler è stata riammessa ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Dopo un controllo effettuato il 26 gennaio a cui è risultata positiva al letrozolo, l’atleta - sospesa dalla competizione - ha fatto ricorso e la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha riconosciuto il “fumus boni iuris”. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.