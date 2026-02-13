Rebecca Passler è stata riammessa alle Olimpiadi dopo il caso doping

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della biatleta che si unirà alle compagne di squadra lunedì 16 febbraio
La biatleta azzurra Rebecca Passler è stata riammessa ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Dopo un controllo effettuato il 26 gennaio a cui è risultata positiva al letrozolo, l’atleta - sospesa dalla competizione - ha fatto ricorso e la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha riconosciuto il “fumus boni iuris”. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.
Passler: "Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede
"Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato - prosegue la biatleta - dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon". Il presidente Flavio Roda commenta: "La Federazione accoglie con piacere l'esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra".
Il comunicato della Nadab
"La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) - recita il comunicato - ha accolto il ricorso di Rebecca Passler avverso la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi".
©Ansa
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 17 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994