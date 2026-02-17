Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 17 febbraio

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 17 febbraioSport
Altra giornata densa di appuntamenti per gli azzurri. Occhi puntati sul biathlon, con la staffetta 4x7,5 km uomini, con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel. È anche il giorno del pattinaggio di velocità, del bob a due maschile, e delle manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico a Livigno
Altra giornata importante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Occhi puntati sulla staffetta maschile 4x7,5km del biathlon e sul pattinaggio di velocità.
In serata, poi, previste sia le ultime due run del bob a due maschile, sia le manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico a Livigno.
Gli italiani in gara oggi 17 febbraio
Gli italiani in gara oggi, 17 febbraio, come detto, sono molti. Ecco le discipline in cui sono coinvolti, in ordine di orario delle competizioni:
- 10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
- 12:10 Hockey su ghiaccio: Italia-Svizzera, playoff uomini
- 13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, 10km fondo
- 14:05 Curling: Round robin donne, Italia - Giappone (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)
- 14:30 Biathlon: Staffetta 4x7,5km uomini (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel)
- 14:30 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, semifinali (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
- 15:24 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali D-C (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
- 16:22 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali B-A (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti)
- 18.45 Pattinaggio di figura: Singolo donne, programma corto (Lara Naki Gutmann)
- 19:00 Bob: Bob a due uomini, manche 3 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)
- 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
- 19:30 Sci acrobatico - Freeski big air uomini, finale
- 21:05 Bob: Bob a due uomini, manche 4 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 23
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 23 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20