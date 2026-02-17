Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 17 febbraio

Altra giornata densa di appuntamenti per gli azzurri. Occhi puntati sul biathlon, con la staffetta 4x7,5 km uomini, con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel. È anche il giorno del pattinaggio di velocità, del bob a due maschile, e delle manche decisive per quanto riguarda lo sci acrobatico a Livigno