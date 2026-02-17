Nel pieno dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, a far discutere non sono soltanto gare e medaglie, ma anche un dettaglio diventato rapidamente oggetto di curiosità: l’esaurimento dei preservativi messi a disposizione degli atleti al Villaggio olimpico di Milano. A intervenire sul tema è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che questa mattina ha visitato le strutture milanesi e, a margine dell’incontro con i cronisti, ha commentato con tono scherzoso la vicenda.