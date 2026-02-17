Offerte Sky
Olimpiadi invernali, Salvini: "Preservativi già finiti, ne distribuiscono 50 al giorno"

Sport

Diventa un caso l’esaurimento dei 10mila preservativi distribuiti da Regione Lombardia al Villaggio olimpico di Milano. Durante una visita alle strutture olimpiche, il vicepremier Matteo Salvini ha ironizzato sulla questione: "Ne distribuiscono 50 al giorno, ma finiscono in fretta. Per oggi sono già finiti". La vicenda accende il dibattito a margine dei Giochi invernali

ascolta articolo

Nel pieno dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, a far discutere non sono soltanto gare e medaglie, ma anche un dettaglio diventato rapidamente oggetto di curiosità: l’esaurimento dei preservativi messi a disposizione degli atleti al Villaggio olimpico di Milano. A intervenire sul tema è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che questa mattina ha visitato le strutture milanesi e, a margine dell’incontro con i cronisti, ha commentato con tono scherzoso la vicenda.

Il “caso” dei preservativi al Villaggio olimpico

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, i 10mila preservativi distribuiti da Regione Lombardia all’interno del Villaggio olimpico sarebbero andati esauriti, trasformando la questione in un piccolo caso mediatico. Nel corso della sua visita, Salvini ha risposto alle domande dei giornalisti con una battuta: "Vi posso dire in anteprima che ne stanno distribuendo 50 al giorno, ma finiscono in fretta. Per oggi sono già finiti". Ha poi aggiunto, sempre ironizzando: “Non ne ho preso uno”.

 

