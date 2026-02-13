Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

La pasta con i 5 cerchi olimpici di Cracco conquista gli atleti e diventa virale

Lifestyle
juegosolimpicos

Unico nel suo genere, il nuovo formato di pasta è stato presentato ad ottobre dello scorso anno ed è stato servito per la prima volta agli atleti giovedì. Dopo il primo assaggio del goloso piatto ideato da Chef Cracco, il nuovo formato di pasta “Anelli Olimpici” è diventato virale. Ideata e creata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la pasta non sarà però in vendita

ascolta articolo

Gli “Anelli Olimpici” sono spopolati sul web dopo che ieri, decine di atleti hanno pubblicato video sui social al momento dell’assaggio. Servita per la prima volta sia nel Villaggio Olimpico di Via Ripamonti a Milano che in quello di Cortina, il formato di pasta a cinque cerchi ideata dal Comitato Olimpico Internazionale e presentata dall’iconico Chef italiano Carlo Cracco, non sarà in vendita. 

La "Crudaiola Olimpica" dello Chef Carlo Cracco

Per esaltare l’esclusiva creazione, lo Chef pluristellato Michelin ha ideato un piatto che combina lo spirito delle Olimpiadi con l’equilibrio della dieta mediterranea. “Gli anelli alla Crudaiola” celebrano, infatti, uno degli ingredienti più usati nella dieta italiana: il pomodoro, in tre diversi tipi. Esaltato da alici, olive e olio extravergine d’oliva, il goloso piatto ha conquistato il palato degli atleti. 

Potrebbe interessarti

Villaggio Olimpico, i video degli atleti: "Letti non sono di cartone"
FOTOGALLERY

©Getty

1/22
Spettacolo

Olimpiadi 2026, i look più iconici dei pattinatori. FOTO

La moda fa la sua parte ai Giochi invernali, soprattutto nella disciplina più glam di tutte: il pattinaggio artistico. Tra lustrini, cristalli e tessuti leggerissimi, la gara dello stile premia gli outfit che meglio interpretano il brano scelto per danzare sul ghiaccio e quelli che includono riferimenti al paese per cui si scende in pista. Una Fashion Week imperdibile non solo per chi ama lo sport  A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Buon San Valentino, frasi d’amore per dediche romantiche

Lifestyle

L'attesissima Festa degli innamorati si avvicina e, come da tradizione, in molti si...

8 foto

Fuga romantica a Dubai, viaggio nella metropoli degli Emirati Arabi

Lifestyle

Eccentrica, esagerata, sfavillante. In cima alla classifica delle migliori destinazioni al mondo...

35 foto

Oroscopo del 13 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Pronti? Si parte con una nuova giornata tutta da vivere: sarà degna di nota? Lavoro, amore e...

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 febbraio: nessun 6 o 5+

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Lotto e Superenalotto

Copenaghen light festival 2026, la Capitale danese si accende di magia

Lifestyle

Più di 45 installazioni illuminano la notte di Copenaghen fino al prossimo 22 febbraio per un...

10 foto

Lifestyle: I più letti