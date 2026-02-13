La pasta con i 5 cerchi olimpici di Cracco conquista gli atleti e diventa viraleLifestyle
Unico nel suo genere, il nuovo formato di pasta è stato presentato ad ottobre dello scorso anno ed è stato servito per la prima volta agli atleti giovedì. Dopo il primo assaggio del goloso piatto ideato da Chef Cracco, il nuovo formato di pasta “Anelli Olimpici” è diventato virale. Ideata e creata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la pasta non sarà però in vendita
Gli “Anelli Olimpici” sono spopolati sul web dopo che ieri, decine di atleti hanno pubblicato video sui social al momento dell’assaggio. Servita per la prima volta sia nel Villaggio Olimpico di Via Ripamonti a Milano che in quello di Cortina, il formato di pasta a cinque cerchi ideata dal Comitato Olimpico Internazionale e presentata dall’iconico Chef italiano Carlo Cracco, non sarà in vendita.
La "Crudaiola Olimpica" dello Chef Carlo Cracco
Per esaltare l’esclusiva creazione, lo Chef pluristellato Michelin ha ideato un piatto che combina lo spirito delle Olimpiadi con l’equilibrio della dieta mediterranea. “Gli anelli alla Crudaiola” celebrano, infatti, uno degli ingredienti più usati nella dieta italiana: il pomodoro, in tre diversi tipi. Esaltato da alici, olive e olio extravergine d’oliva, il goloso piatto ha conquistato il palato degli atleti.
Potrebbe interessarti
Villaggio Olimpico, i video degli atleti: "Letti non sono di cartone"
©Getty
Olimpiadi 2026, i look più iconici dei pattinatori. FOTO
La moda fa la sua parte ai Giochi invernali, soprattutto nella disciplina più glam di tutte: il pattinaggio artistico. Tra lustrini, cristalli e tessuti leggerissimi, la gara dello stile premia gli outfit che meglio interpretano il brano scelto per danzare sul ghiaccio e quelli che includono riferimenti al paese per cui si scende in pista. Una Fashion Week imperdibile non solo per chi ama lo sport A cura di Vittoria Romagnuolo