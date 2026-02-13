Unico nel suo genere, il nuovo formato di pasta è stato presentato ad ottobre dello scorso anno ed è stato servito per la prima volta agli atleti giovedì. Dopo il primo assaggio del goloso piatto ideato da Chef Cracco, il nuovo formato di pasta “Anelli Olimpici” è diventato virale. Ideata e creata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), la pasta non sarà però in vendita