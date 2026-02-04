“I letti sono in cartone?”: la risposta dal Villaggio

In un video condiviso sui social, rilanciato anche da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, la danzatrice sul ghiaccio britannica Phebe Bekker ha deciso di rispondere direttamente alla curiosità dei follower. “Credo che sia tempo di rispondere alla domanda che tutti si fanno: i letti sono in cartone?”, racconta nel video, in cui mostra il materasso "morbido" su cui dormiranno gli atleti. Nel messaggio condiviso insieme al video, Fontana dà il benvenuto agli atleti e commenta: “Un caro benvenuto a tutte le ragazze e i ragazzi nei nostri villaggi olimpici. Vedo dai social che i test dei letti sono stati superati: mobili in legno solidi e materassi veri. Bene! Buon riposo e buone competizioni a tutti!”.

Dalla camera alla mensa: le altre testimonianze

Tra le prime a documentare l'arrivo anche la canadese Jenn Gardiner, giocatrice di hockey su ghiaccio. Il suo tour virtuale parte dall'ingresso nel Villaggio, passando attraverso i corridoi destinati alla squadra canadese, fino all'arrivo in camera. Nella stanza, inquadra il kit di benvenuto per gli atleti e la coperta rossa con la tradizionale foglia che identifica la nazione. Emilea Zingas e Vadym Kolesnik, danzatori sul ghiaccio statunitensi, si sono concentrati invece sulla mensa, facendo un test a vari piatti offerti. Assaggiano carne, pesce, insalata e mozzarella. Il giudizio? “La pasta è eccezionale, da 8…”.