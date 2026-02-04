Milano, primi commenti degli atleti al Villaggio Olimpico: "I letti non sono di cartone"Sport
I team olimpici stanno iniziando ad arrivare al Villaggio Olimpico di Milano, mentre sui social compaiono i primi video condivisi dagli atleti. Dai letti alla mensa, TikTok e Instagram mostrano la vita olimpica, rispondendo anche alle curiosità dei follower
Mentre i team olimpici cominciano ad arrivare nelle loro residenze al Villaggio Olimpico di Milano, i primi video postati dagli atleti su TikTok e Instagram raccontano il dietro le quinte della loro “vita olimpica”. La struttura di via Lorenzini ospita i campioni di hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, figura e short track.
“I letti sono in cartone?”: la risposta dal Villaggio
In un video condiviso sui social, rilanciato anche da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, la danzatrice sul ghiaccio britannica Phebe Bekker ha deciso di rispondere direttamente alla curiosità dei follower. “Credo che sia tempo di rispondere alla domanda che tutti si fanno: i letti sono in cartone?”, racconta nel video, in cui mostra il materasso "morbido" su cui dormiranno gli atleti. Nel messaggio condiviso insieme al video, Fontana dà il benvenuto agli atleti e commenta: “Un caro benvenuto a tutte le ragazze e i ragazzi nei nostri villaggi olimpici. Vedo dai social che i test dei letti sono stati superati: mobili in legno solidi e materassi veri. Bene! Buon riposo e buone competizioni a tutti!”.
Dalla camera alla mensa: le altre testimonianze
Tra le prime a documentare l'arrivo anche la canadese Jenn Gardiner, giocatrice di hockey su ghiaccio. Il suo tour virtuale parte dall'ingresso nel Villaggio, passando attraverso i corridoi destinati alla squadra canadese, fino all'arrivo in camera. Nella stanza, inquadra il kit di benvenuto per gli atleti e la coperta rossa con la tradizionale foglia che identifica la nazione. Emilea Zingas e Vadym Kolesnik, danzatori sul ghiaccio statunitensi, si sono concentrati invece sulla mensa, facendo un test a vari piatti offerti. Assaggiano carne, pesce, insalata e mozzarella. Il giudizio? “La pasta è eccezionale, da 8…”.
I Giochi Olimpici saranno inagurati il 6 febbraio. Attese le performance di personalità del mondo del cinema e della musica, incluse quelle di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Snoop Dogg