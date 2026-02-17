Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice medaglia d'oro alle Olimpiadi

Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice olandese medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali 2026

Classe 1998, Jutta Leerdam è una pattinatrice di velocità olandese specializzata nelle distanze brevi, in particolare 500 e 1.000 metri. Ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ha conquistato la medaglia d’argento nei 1.000 metri. Ai Giochi di Milano Cortina ha vinto l’oro nei 1.000 metri e l’argento nei 500 metri

Con due medaglie olimpiche conquistate nel pattinaggio di velocità, Jutta Leerdam si è sicuramente distinta tra le protagoniste dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano Cortina. La pattinatrice olandese ha vinto l’oro nei 1000 metri e l’argento nei 500 metri. Parallelamente, la sua presenza ai Giochi (OLIMPIADI: LE NOTIZIE IN DIRETTA) ha registrato un’ampia attenzione anche sul piano mediatico. 

Jutta Leerdam: chi è 

 

Classe 1998, Leerdam, secondo il profilo atleta pubblicato su TeamNL, è una pattinatrice di velocità olandese specializzata nelle distanze brevi, in particolare 500 e 1000 metri. Fa parte del gruppo di punta del pattinaggio di velocità dei Paesi Bassi. Nel corso della sua carriera ha conquistato il titolo di campionessa del mondo nei 1.000 metri nel 2020, 2023 e 2025. Ha inoltre fatto parte della squadra che ha vinto il titolo mondiale nel team sprint nel 2019, 2020 e 2025. Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ha ottenuto la medaglia d’argento nei 1.000 metri. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha conquistato l’oro nei 1.000 metri e l’argento nei 500 metri.

 

Perché è la “regina social” delle Olimpiadi 2026

 

Oltre al profilo sportivo, vanta anche un seguito molto ampio sui social media, con oltre 6 milioni di follower. Come riporta LaPresse, nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center, il Comitato Olimpico Internazionale ha diffuso dati secondo cui i contenuti legati alla pattinatrice avrebbero generato, fino a questo momento dei Giochi, oltre 100 milioni di engagement. Numero che la collaca al primo gradino del podio tra gli atleti più social dell’evento. Sempre sul fronte digitale, il Cio ha reso noto che le Olimpiadi hanno generato complessivamente 1,3 miliardi di engagement, con una media di circa 500mila interazioni per atleta e un bacino totale che raggiunge i 900 milioni di follower. Tra le atlete più seguite figura anche la sciatrice statunitense Lindsey Vonn, che conta 3,4 milioni di follower su Instagram. Alle sue spalle si colloca l’atleta Eileen Gu, con 2,3 milioni di follower, che gareggia per la Cina e ha conquistato l’argento nel freeski huge air. Per quanto riguarda gli atleti italiani, i numeri risultano più contenuti. Federica Brignone, reduce da due ori olimpici in Super G e slalom gigante, conta 457mila follower, mentre Sofia Goggia guida la classifica nazionale con 687mila follower dopo l’argento nella discesa libera. Più staccato Giovanni Franzoni con 244mila follower.

Sport: I più letti