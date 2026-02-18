Classe 1998, Jutta Leerdam è una pattinatrice di velocità olandese specializzata nelle distanze brevi, in particolare 500 e 1.000 metri. Ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ha conquistato la medaglia d’argento nei 1.000 metri. Ai Giochi di Milano Cortina ha vinto l’oro nei 1.000 metri e l’argento nei 500 metri