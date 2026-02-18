Al via la dodicesima giornata dei Giochi di Milano Cortina. L'Italia conquista il nono oro nel pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sul primo gradino del podio, battendo la squadra degli Stati Uniti. Oggi occhi puntati su biathlon, slalom speciale femminile di sci alpino, sprint a squadre dello sci di fondo e short track
in evidenza
Al via la dodicesima giornata dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 (IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO). Nona medaglia d'oro per gli azzurri nell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti salgono sul primo gradino del podio dopo aver battuto la squadra degli Stati Uniti.
Solo 14esimi gli italiani del biathlon con la staffetta 4x7,5 km uomini: oro alla Francia.
Olimpiadi 2026, come la psicologia dello sport supporta gli atleti
Ai microfoni di Sky TG24, intervistata da Alessandra Del Mondo, interviene Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Insieme a Regione Veneto è stato chiuso un accordo con Milano-Cortina per seguire anche la salute mentale degli atleti. In questi giorni le atlete hanno raccontato storie bellissime di resilienza e di resistenza. Quanto la salute mentale conta, a pari merito con la competenza fisica?
Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice olandese medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali 2026
Classe 1998, Jutta Leerdam è una pattinatrice di velocità olandese specializzata nelle distanze brevi, in particolare 500 e 1.000 metri. Ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ha conquistato la medaglia d’argento nei 1.000 metri. Ai Giochi di Milano Cortina ha vinto l’oro nei 1.000 metri e l’argento nei 500 metri
Oro per gli azzurri del pattinaggio di velocità
Al via la dodicesima giornata delle Olimpiadi
Olimpiadi, Rebecca Passler non è stata convocata per la staffetta femminile di biathlon
Riammessa ai Giochi dal Tribunale Nazionale Antidoping dopo essere stata sospesa per la positività al letrozolo, la biatleta altoatesina non è stata convocata per gareggiare insieme alle compagne azzurre Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e la campionessa olimpica Lisa Vittozzi
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 18 febbraio
IGiochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su biathlon, lo slalom speciale femminile di sci alpino, lo sprint a squadre dello sci di fondo, lo short track. Ecco tutti gli appuntamenti
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 24
I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri hanno già raggiunto un obiettivo storico: superare il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo