Chi è Flora Tabanelli la più giovane del bronzo nel freestyle big air alle Olimpiadi 2026

Sport fotogallery
10 foto
©Getty

Diciott'anni, un ginocchio malandato in attesa di un intervento, con lei per la prima volta che l’Italia vince una medaglia in questa disciplina. In gara a Livigno hanno vinto perseveranza e la determinazione: “Non so bene come ho fatto. Per fortuna i dolori erano un po' passati, ho cercato di non pensarci” ha detto dopo la vittoria

