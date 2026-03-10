Australia, sono 7 le calciatrici dell'Iran che hanno chiesto asilo

Ieri cinque di loro hanno ottenuto il visto umanitario. Non aver cantanto l'inno iraniano prima della partita del torneo di Coppa d'Asia è stato ampiamente interpretato come un atto di sfida nei confronti della Repubblica islamica e si teme che il regime possa punirle una volte rientrate in patria ascolta articolo

Sono sette le giocatrici della nazionale femminile di calcio iraniana rimaste in Australia, mentre il resto della squadra ha lasciato il Paese per l'Iran. La notizia è stata riportata dalla Cnn dopo che il primo ministro australiano Anthony Albanese ha confermato che a cinque calciatrici sono stati concessi visti umanitari. Una fonte vicina alla squadra della Repubblica islamica ha dichiarato a Cnn Sports che altre due atlete della squadra, una calciatrice e un membro dello staff, hanno chiesto asilo in Australia. Il resto della squadra dovrebbe già aver lasciato il Paese, diretto in Iran. Non è ancora chiaro quale rotta percorreranno, né quando arriveranno.

Teheran: "Le calciatrici possono tornare nell'amorevole abbraccio della patria" L'ufficio del procuratore generale iraniano ha affermato che le giocatrici di calcio hanno agito in uno "squilibrio emotivo" e ora possono tornare in patria in "pace e sicurezza" nell'"amorevole abbraccio delle autorità". "Alcune giocatrici della nostra laboriosa squadra di calcio femminile, figlie di questa terra, involontariamente e sotto lo squilibrio emotivo provocato dalle cospirazioni del nemico, si sono comportate in un modo che ha causato l'eccitazione delirante dei leader criminali israeliani e statunitensi", si legge nella dichiarazione. "Poiché l'amorevole abbraccio delle autorità e del nobile popolo dell'Iran islamico è aperto a queste bambine e comprende le loro circostanze particolari, queste persone care sono invitate a tornare nella loro patria con pace e fiducia". Approfondimento Iran, boom dei prezzi biglietti aerei con aumento costo carburante