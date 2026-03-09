Alcune delle giocatrici, che hanno partecipato alla Coppa d'Asia in Australia, hanno chiesto al governo di Canberra di essere accolte per non dover tornare in Iran. La squadra nella prima partita con la Corea del Sud si era rifiutata di cantare l'inno della Repubblica Islamica e per questo hanno ricevuto minacce alla loro sicurezza ascolta articolo

È arrivata fino a Donald Trump la notizia delle giovani giocatrici di calcio della nazionale iraniana che hanno chiesto asilo all’Australia per non dover fare ritorno in Iran. Per il presidente statunitense, il governo di Canberra “sta commettendo un terribile errore umanitario permettendo” che la squadra “sia costretta a tornare in Iran, dove molto probabilmente verrà uccisa”. Poi Trump nel suo post su Truth rivolge un appello al premier australiano Anthony Albanese: “Non lo faccia, signor primo ministro, conceda asilo. Gli Stati Uniti li accoglieranno se non lo farà lei" (GUERRA IRAN, LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA).

La richiesta di asilo La nazionale femminile di calcio iraniana ha partecipato alla Coppa d'Asia in Australia. Al termine della competizione, alcune calciatrici hanno lasciato l’hotel nel quale soggiornavano a Gold Coast per andare a chiedere asilo a Canberra. La decisione delle atlete arriva dopo che la scorsa settimana, prima della partita con la Corea del Sud, la squadra si è rifiutata di cantare l'inno della Repubblica Islamica in solidarietà alle proteste di gennaio in Iran e a coloro che sono stati uccisi, tra cui Sahba Rashtian, un'assistente arbitro di calcio femminile di 23 anni. Da allora, secondo quanto riportato dai media, le calciatrici avrebbero ricevuto minacce alla sicurezza, insieme alle loro famiglie in Iran. Leggi anche Iran, Putin si congratula con Mojtaba: "Continuerà l'opera del padre"