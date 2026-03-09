Macron: "Al lavoro su futura missione difensiva per riaprire Hormuz"

Lo ha confermato il presidente francese, direttamente da Cipro. "Questa missione, che deve essere preparata con Stati europei ed extraeuropei, ha lo scopo di consentire, il prima possibile dopo la fase più intensa del conflitto, la scorta di navi portacontainer e petroliere per riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz, essenziale per il commercio internazionale, ma anche per il flusso di gas e petrolio che deve poter uscire nuovamente da questa regione", ha detto

Una futura missione "puramente difensiva" per riaprire lo stretto di Hormuz e scortare le navi "dopo la fine della fase più calda del conflitto" in Medio Oriente, al fine di consentire la circolazione di petrolio e gas. Questo quello a cui sta lavorando il presidente francese Emmanuel Macron in collaborazione con i suoi partner. "Stiamo attualmente predisponendo una missione puramente difensiva e di supporto. Questa missione, che deve essere preparata con Stati europei ed extraeuropei, ha lo scopo di consentire, il prima possibile dopo la fase più intensa del conflitto, la scorta di navi portacontainer e petroliere per riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz, essenziale per il commercio internazionale, ma anche per il flusso di gas e petrolio che deve poter uscire nuovamente da questa regione". Queste, nel dettaglio, le parole di Macron pronunciate in conferenza stampa a Cipro, dove il leader francese era presente con il presidente Nikos Christodoulidis ed il premier greco, Kyriakos Mitsotakis.

Uno scopo pacifico

"Stiamo preparando questa missione con i nostri partner. Sarà svolta in modo ordinato e ne abbiamo iniziato a discutere oggi. Il suo scopo è rigorosamente pacifico, difensivo e di supporto, ma è anche essenziale per le nostre economie e per la nostra economia globale", ha aggiunto Macron.

GUERRA IRAN, LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA