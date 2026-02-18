Sui social sono tanti gli atleti che, durante i Giochi, documentano i piatti serviti nei villaggi olimpici e nelle città ospitanti. Ad apprezzare il tradizionale dolce italiano sono stati, tra gli altri, lo snowboarder svizzero Jonas Hasler, l'atleta sudafricano Matthew C Smith e la sciatrice Grace Henderson

Tra i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 c'è anche il tiramisù. Sui social sono tanti gli atleti che, durante i Giochi, documentano i piatti serviti nei villaggi olimpici e nelle città ospitanti. Ad apprezzare il tradizionale dolce italiano, tra gli altri, lo snowboarder svizzero Jonas Hasler che, molto seguito sui social, ha immortalato il momento in cui assaggia il tiramisù, spiegando che da quando gli atleti lo hanno scoperto è “andato a ruba”.