Milano Cortina, il tiramisù è il dolce virale tra gli atleti delle Olimpiadi

Sui social sono tanti gli atleti che, durante i Giochi, documentano i piatti serviti nei villaggi olimpici e nelle città ospitanti. Ad apprezzare il tradizionale dolce italiano sono stati, tra gli altri, lo snowboarder svizzero Jonas Hasler, l'atleta sudafricano Matthew C Smith e la sciatrice Grace Henderson

Tra i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 c'è anche il tiramisù. Sui social sono tanti gli atleti che, durante i Giochi, documentano i piatti serviti nei villaggi olimpici e nelle città ospitanti. Ad apprezzare il tradizionale dolce italiano, tra gli altri, lo snowboarder svizzero Jonas Hasler che, molto seguito sui social, ha immortalato il momento in cui assaggia il tiramisù, spiegando che da quando gli atleti lo hanno scoperto è “andato a ruba”. 

Alla lista si è aggiunto anche l'atleta sudafricano Matthew C Smith che nei suoi video ha riportato nel dettaglio il menù servito nei villaggi di Milano Cortina. 

 E anche la sciatrice Grace Henderson ha dichiarato di essere rimasta affascinante dal dolce, tanto da averne “rubato” un'intera teglia.

