Olimpiadi Milano Cortina, risultati di oggi: Shiffrin davanti nella prima manche di SlalomSport
Continuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon, sul fondo e sullo slalom di sci alpino femminile
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), con l’Italia che ha superato il record di medaglie di Lillehammer. Oggi, 18 febbraio, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sul fondo. Nello slalom di sci alpino femminile, nella prima manche, conduce la statunitense Mikaela Shiffrin. Più indietro le italiane Lara Della Mea e Martina Peterlini. Seconda manche dalle 13.30.
Il programma di oggi e i risultati
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati aggiornati man mano.
Biathlon
Staffetta femminile - Finale
14:45
Con le italiane Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi
Curling
Torneo femminile
Preliminari
Canada vs Italia
19:05
Torneo maschile
Preliminari
Italia vs Canada
14:05
Freestyle
Salti femminile - Finale
12:30
Sci alpino
Slalom speciale femminile
Seconda manche 13.30
Con le italiane Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker
Sci di fondo
Sprint a squadre femminile
Qualificazioni, 09:45
Finale (medaglie) 11:45
Con le italiane Caterina Ganz, Iris de Martin Pinter
Sprint a squadre maschile - Finale
Qualificazioni, 10:15
Finale (medaglie) 12:15
Con gli italiani Elia Barp e Federico Pellegrino
Short track
3000 m staffetta femminile - Finale
21:00
Con le italiane Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti.
500 m maschile - Finale
21:32
Con gli italiani Pietro Sighel, Thomas Natalini e Lorenzo Previtali
Snowboard
Slopestyle maschile - Finale 13:28
