Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), con l’Italia che ha superato il record di medaglie di Lillehammer. Oggi, 18 febbraio, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sul fondo. Nello slalom di sci alpino femminile, nella prima manche, conduce la statunitense Mikaela Shiffrin. Più indietro le italiane Lara Della Mea e Martina Peterlini. Seconda manche dalle 13.30.