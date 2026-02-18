Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina, risultati di oggi: Shiffrin davanti nella prima manche di Slalom

Sport
©Ansa

Continuano i Giochi invernali. In questa giornata, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon, sul fondo e sullo slalom di sci alpino femminile

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE), con l’Italia che ha superato il record di medaglie di Lillehammer. Oggi, 18 febbraio, occhi puntati sulle finali di short track, ma anche sul biathlon e sul fondo. Nello slalom di sci alpino femminile, nella prima manche, conduce la statunitense Mikaela Shiffrin. Più indietro le italiane Lara Della Mea e Martina Peterlini. Seconda manche dalle 13.30.

Il programma di oggi e i risultati

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati aggiornati man mano.

 

Biathlon

Staffetta femminile - Finale

14:45

Con le italiane Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi

 

Curling

Torneo femminile

Preliminari

Canada vs Italia

19:05

 

Torneo maschile

Preliminari

Italia vs Canada

14:05

 

Freestyle

Salti femminile - Finale

12:30

 

Sci alpino

Slalom speciale femminile

Seconda manche 13.30

Con le italiane Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker

 

Sci di fondo

Sprint a squadre femminile

Qualificazioni, 09:45

Finale (medaglie) 11:45

Con le italiane Caterina Ganz, Iris de Martin Pinter

 

Sprint a squadre maschile - Finale

Qualificazioni, 10:15

Finale (medaglie) 12:15

Con gli italiani Elia Barp e Federico Pellegrino

 

Short track

3000 m staffetta femminile - Finale

21:00

Con le italiane Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti.

 

500 m maschile - Finale

21:32

Con gli italiani Pietro Sighel, Thomas Natalini e Lorenzo Previtali

 

Snowboard

Slopestyle maschile - Finale 13:28

